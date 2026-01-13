Emekliler için yeni formül: Haziranda başlayacak

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Yüzde 18,6 oranında artırılan maaşın için gözler Meclis'e çevrilirken, yeni formül arayışları da gündeme geldi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun da (EKK) gündemine gelen yeni sosyal yardım sistemi ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili çalışmalar kapsamında, özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımlar atılması planlanıyor.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KALICI HALE GELECEK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımların atılması planlanıyor. Buna göre haziran ayından itibaren yeni modele geçilecek. Vatandaşlık maaşı uygulaması emeklileri de kapsayacak şekilde kurgulanacak. Düşük maaş alan emeklilere gelir desteği verilecek.

Bu kapsamda ilk etapta, kamuoyunda ‘vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Haziran ayında pilot olarak başlatılacak bu model, en düşük emekli aylığı alanları da kapsayacak. Yeni sistem 2027’den itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde uygulanacak. Proje ile her hanenin belli bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Buna göre, hanelere yönelik belli bir gelir seviyesi belirlenecek ve bu rakamın altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilecek. Gelir desteğinin yanı sıra, farklı sosyal yardımlarla aileler desteklenecek.

HER SEFERİNDE KANUN YAPILMAYACAK

Bu sistemin hayata geçirilmesi ile birlikte her ocak ve temmuz ayında en düşük emekli aylıklarının artırılması için kanuni düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilecek.

Hükûmetin ekonomi yönetimi bir yandan da sosyal güvenlik sistemine ilişkin aylık bağlama sistemi dâhil olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirmek çalışma yapacak.