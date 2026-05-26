Emekliler için yeni formül: Maaş hesabı sil baştan

Milyonlarca emeklinin ocak ayında aldığı maaş artışları, 2026 yılının ilk dört ayında tırmanışını sürdüren enflasyon karşısında adeta mum gibi eridi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak-Nisan döneminde biriken enflasyon yükü yüzde 14,64’e ulaşırken, ekonomi yönetimi Temmuz ayı için alternatifli bir "yeni formül" üzerinde çalışmaya başladı.

Ekonomist Muhammet Bayram, haziran sonu itibarıyla netleşmesi beklenen ve emeklinin alım gücünü korumayı hedefleyen yeni formülün detaylarını açıkladı.

SEYYANEN ZAM İDDİASI

Bayram'ın iddiasına göre göre, temmuz zammında sadece enflasyon farkının verilmesi formülü rafa kalktı. En güçlü senaryo ise yapılacak ek seyyanen artışın doğrudan taban ücretlere (kök maaşlara) monte edilmesi.

Yeni formül sayesinde, bundan sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon farkı hesaplamaları, bu artırılmış yeni taban tutar üzerinden gerçekleştirilecek.

Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025’in Aralık ayında yüzde 16,67 oranında zam aldığını, ancak cebe giren bu artışın yüksek enflasyon nedeniyle kağıt üzerinde kaldığını vurgulayarak, bu nedenle Temmuz ayındaki "yeni formülün" hayati önem taşıdığına dikkat çekti. "Kalıcı Çözüm Şart" "İlk dört ayda alınan zamların büyük kısmı zaten eridi.