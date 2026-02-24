Emekliler iktidara seslendi: İkramiye taleplerini açıkladılar

Bayram ikramiyesine ilişkin tartışmalar devam ederken Tüm Emeklilerin Sendikası, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğun ikramiye ile çözüme kavuşmayacağı belirtildi. İkramiye tartışmasının geçici çözüm olduğunu belirten sendika, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün milyonlarca emekli yüksek enflasyon, artan kira ve gıda fiyatları ile sağlık harcamalarındaki yükseliş nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Emeklilerin büyük çoğunluğu için emeklilik dinlenme ve güvence dönemi değil, geçim mücadelesinin en ağır yaşandığı bir dönem haline gelmiştir. Emeklilerin yaşadığı bu tablo tesadüfi değildir. Uzun yıllardır uygulanan ekonomi ve sosyal güvenlik politikaları; aylık bağlama oranlarının düşürülmesine, emekli gelirlerinin milli gelir içindeki payının azalmasına ve sosyal güvenlik sisteminin piyasacı bir anlayışla yeniden şekillendirilmesine yol açmıştır. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve sistemin hak temelli olmaktan uzaklaştırılması yoluyla emeklilerin gelirlerinde ciddi kayıplara neden olmuş; emeklilik dönemini güvenceli bir yaşam evresi olmaktan çıkararak yoksulluk riskini büyütmüştür. Bugün ikramiye tutarı üzerinden yürütülen tartışmalar, emeklilerin yaşadığı yapısal sorunları ortadan kaldırmamaktadır. Emeklilerin asıl sorunu bayram ödemeleri değil, her ay yetersiz kalan maaşlardır.”

"YILDA 4 DEFA ASGARİ ÜCRET OLARAK VERİLMELİ"

Açıklamada emeklilerin bu ülkenin yükü değil, yıllarca çalışarak bu ülkenin değerini üreten kesimi olduğunu belirten sendika, emeklilerin taleplerinin bir lütuf değil, sosyal devlet ilkesinin gereği olduğu kaydedildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

>>En düşük emekli aylığı, yeni göreve başlayan bir kamu emekçisinin maaşından az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenleme, emekliliğin yoksulluk değil güvence dönemi olmasının asgari koşuludur.

>>Bayram ikramiyesi yılda dört kez ve en az bir asgari ücret tutarında verilmelidir. İkramiye uygulaması sembolik bir ödeme olmaktan çıkarılmalı, emeklilerin alım gücünü gerçekten destekleyen bir düzeye yükseltilmelidir.

>> Ülke ekonomisi büyürken emeklilerin gelirlerinin yerinde sayması kabul edilemez. Ekonomik büyümeden emeklilere pay verilmelidir.

>>Refah payı düzenlemesi kalıcı ve yasal güvence altına alınmalıdır. Kalıcı çözüm için 5510 sayılı yasadan kaynaklı hak kayıpları giderilmeli, aylık bağlama oranları yükseltilmelidir.

>>Emekli aylıkları gerçek enflasyon oranına göre güncellenmelidir.