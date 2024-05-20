Emekliler iktidarın sahte müjdelerine öfkeli: Bakan alay ediyor

İktidarın 10 bin TL aylıkla yaşama mahkûm ettiği emekliler, Bakan'ın 'müjde' olarak açıkladığı indirimlere tepki gösterdi. "Bakan bizimle dalga geçiyor" diyen emekliler önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Emek Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "müjde" olarak duyurduğu "Yeni Hizmet Modeli" kapsamında emeklilerin KYK bünyesindeki yurtlarda ücretsiz kalabileceğini ve kamu tesislerinden yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerini söyledi. Işıkhan'ın açıklamalarına "Bizimle dalga geçiyor" diye tepki gösteren emekliler, önümüzdeki hafta sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, "Bana göre Çalışma Bakanı emeklilerle bir yerde dalga geçmiş. Emekli evine götürecek ekmek parası bulamıyor. Emekli evine süt götürecek parayı bulamıyor. Torununa verecek parayı bulamıyorken emekli hangi trenle tatile gidecek de indirimden yararlanacak? Zaten şu anda 65 yaşın üzeri indirimden yararlanıyor ama gidemiyor. Yani aldığı 10 bin lirayla mı gidecek?" dedi. "Çalışma Bakanı'nı emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek için göreve davet ediyorum" diyen Yılmaz şöyle konuştu: "Emeklilerimiz 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi lazım. İnsanca yaşayabileceği bir ücret verilmesi lazım emeklilerimize. İlk önce bunlara çözüm üretsinler. Ondan sonra indirimden, KYK'dan, yurtlardan yararlanacağını söylesinler."

CEHENNEMİ YAŞIYORUZ

Tüm emeklileri 26 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek mitinge de davet eden Yılmaz, "Emekliler ne kadar güçlü olursa ne kadar örgütlü olursa hakkımızı almak için bir çözüm yolu üretmiş oluruz" dedi.

DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe de "Bizim sadaka kültürüne ihtiyacımız yok. Biz insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak için doksanlı yıllarda emekli maaşları yüzde 75'ti hesaplanırken. Hazine katkı payları vardı. Bunları versinler. Promosyonlar için bizi dilenci gibi bankalar arasında koşturtmasınlar. intibak yasalarını çıkarsınlar" şeklinde konuştu.

Avrupa ile Türkiye'deki emeklilerin yaşantılarına dikkat çeken Yeşiltepe, "Kıyı kentindeyiz, sahili unuttuk. Ne olduğunu bilmiyoruz, böyle bir süreçteyiz. Avrupa'yla Türkiye'deki emeklilerin arası cehennem kadar bir şey. Biz burada cehennemi yaşıyoruz, onlar da cenneti yaşıyor. Hani neresi diyorsanız cennet orası cehennem de burası. Çok acı. Yani insanın bazen dili yetmiyor bu işlere. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. O kadar acı çekiyoruz" dedi.

Emekliler olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de dile getiren Yeşiltepe, "16 milyonuz. 31 Mart'ta gördük emekler sarı kartı gösterdi. Bundan sonra kırmızı kartı da göstereceğiz onlara. Örgütlü mücadelemizle yenerek onları da iktidardan edeceğiz" dedi.

BÖYLE YOKLUK GÖRMEDİM

Emekli Ahmet Tokat emeklinin memleketine gidecek parasının olmadığını da belirterek, "Benim gücüm yetmez ki ben gideyim yurtta kalayım. Emekliyi, affedersin kağıt gibi almışlar, atmışlar çöpe. Emeklinin değeri yok. Milletvekili alıyor 140-150 bin lira. Emekli alıyor 10 bin lira. Vicdan var, merhamet var. Fakirde yok camdan ete kedi gibi bakıyor" şeklinde konuştu.

"Ben 86 yaşındayım; ben bugüne kadar böyle açlık, garibanlık, fakirlik görmedim" diyen emekli Cemal Çelik de emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek "Bir gecekondum var. Ancak o da olmasaydı ne olacaktım? Bugün memlekete gitsem Erzurum'a gidiş gelişim 10 bin lira. Zaten 10 bin lira maaşım" dedi.

25 MAYIS’TA 8 İLDE EYLEM YAPACAKLAR

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla 25 Mayıs’ta 8 ilde basın açıklaması gerçekleştirecek olan emekliler, dün İstanbul’un çeşitli yerlerinde mitinge çağrı için stantlar açarak bildiriler dağıttı. Emekliler, 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Mersin Tarsus, Balıkesir Burhaniye ve Ordu Fatsa’da eylemler düzenleyerek taleplerini dile getirecek. Emeklilerin talepleri arasında "emekli maaşı bağlanma katsayısı düzenlemesi, aylık seyyanen zam, sağlık hizmetlerine erişim, ilaç katkı paylarının kaldırılması ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması" yer alıyor.