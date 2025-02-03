Emekliler ısınmak için evden çıkmak zorunda!

İktidarın sefalet aylıklarına mahkûm ettiği emekliler, barınma giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor.

Son olarak elektrik zamları, emeklilerin en çok etkilendiği giderlerin başında geldi. Tasarruf yapmak zorunda kalan emekliler ısınma için alışveriş merkezlerine gitmeye başladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Antalyalı emekliler, bundan böyle zamları böyle protesto edeceklerini söyleyerek kentte Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara semtindeki bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Emekliler, evleri yerine alışveriş merkezinde toplanarak sohbet etti, kitap okudu.