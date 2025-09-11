Emekliler İŞKUR müdavimi oldu

Artan hayat pahalılığı ve açlık sınırının dahi altında kalan emekli aylıkları, milyonlarca emekliyi geçim derdiyle yeniden iş aramaya itiyor. Yıllarca çalışıp emek verdikten sonra emekliliğini huzurla geçirmesi beklenen yaşlı yurttaşlar, bugün işsizler ordusuna katılmış durumda.

Ağustos ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 301 bin 551 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 47,6’sı erkek, yüzde 52,4’ü kadın, yüzde 21,4’ü ise 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu.

Ağustos ayına ilişkin veriler, emeklilerin çaresizliğini gözler önüne seriyor. İŞKUR’un Ağustos ayına ilişkin verilerine göre yasal olarak emeklilik çağına gelen 60 ve üzeri yaş grubundaki yurttaşlar ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. Kriz derinleştikçe daha fazla yaşlı, İŞKUR kapısında iş beklemek zorunda kalıyor. En yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 29 bin 525’ini 60 ve üzeri yaştaki bireyler oluşturdu. Bu kişilerin 8 bin 86’sı ise 65 ve üzeri yaştaki bireylerden oluşuyor.

Ocak-Ağustos döneminde 60 ve üzeri yaştaki 11 bin 802 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen 100 kişiden sadece 20’sini kadınlar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde ileri yaştaki 8 bin 672 yurttaş işe yerleştirilmişti.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekici düzeye ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde 60 yaş üstü 7 bin 86 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 56’sı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı.

100 EMEKLİDEN EN AZ 18’İ ÇALIŞIYOR

SGK’nin aktif sigortalılar arasında göstermediği, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı Haziran itibarıyla 2 milyon 156 bin 30 kişiye ulaştı. Bu kişilerin 231 bin 842’sini kadınlar oluşturdu. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 18’si SGK’ye kayıtlı olarak bir işverenin yanında çalışıyor. Kayıtsız olarak çalışmak zorunda kalanların sayısı ise bilinmiyor.