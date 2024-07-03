Emekliler İstanbul’da yaşam savaşı veriyor

İPA’nın emeklilerin ekonomik durumuyla ilgili yayımladığı rapor, emekliler için geçinmenin gittikçe zorlaştığını ortaya koydu. Rapora göre düşük aylık alan emekliler giderlerini iyice kısmalarına rağmen çalışmak zorunda.

Ekonomi Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı(İPA) emeklilerle ilgili rapor hazırladı.

Rapora göre temel gelir kaynağı emekli aylığı olan hanelerin harcamalarının dörtte üçü gıda, barınma ve ulaşım gibi temel alanlarda yapılıyor.

Düşük emekli aylıklarının emeklileri çalışmak zorunda bıraktığının belirtildiği raporda, “İstanbul’da yaklaşık 2,4 milyon emekli bulunuyorken, yaşlılık aylığı alanların yüzde 60'ı çalışıyor veya iş arıyor” ifadeleri kullanıldı. Raporda, 2010'da asgari emekli aylığının değeri 11,4 gram altın iken, bu değer günümüzde 4,4 grama düştü denilerek aylıklardaki büyük erime vurgulandı.

Rapordan öne çıkanlar şu şekilde:

• Emeklilerin yüzde 28,4’ü çalışmaya devam ederken, yüzde 18,3’ü hem kiracı hem de başka bir gelire sahip değil.

• 2023 yılında 55 yaş ve üstünde 17 bin 137 kişi, 65 yaş ve üstünde bin 368 kişi İŞKUR’a iş başvurusunda bulundu.

• Yüksek seviyelere gelen kira değerleri, İstanbullu emeklilerin barınma giderlerini karşılamada ciddi bir baskı oluşturuyor.

• Ev sahibi/kiracı fark etmeksizin görüşülen İstanbullu emeklilerin ortak vurgusu maaşların çok yetersiz olduğunu gösteriyor.

• Sağlık harcamalarında bile zorlanan emekliler tüm giderlerinden kısmaya çalışıyor.”