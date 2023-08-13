Emekliler isyan etti: Baştakiler utansın

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilere seyyanen ek zam talebiyle Ankara Kızılay’da basın açıklaması düzenledi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan 61 yaşındaki emekli Musa Dalma, “Ben 25 sene ASKİ’de çalıştım. Gece gündüz bu millete hizmet ettim, kar kış demeden çalıştım. En yüksek primden maaşımızı ödedik. Şimdi ayaklar altına düştük. Bize hiç zam vermediler. İşçi emeklileri hiç zam almıyor. Onun için geçinemiyoruz” dedi. Emekli eşinin maaşıyla geçindiklerini belirten 68 yaşındaki Döngü Tokgöz ise, “Bizim gibileri görsünler. Bir şey yiyip içemiyoruz. Yumurta, peynir artık taneyle almaya başladık. Bizim gibileri görsünler” diye konuştu.

TÜED üyesi emekliler sorun ve taleplerini dile getirmek üzere bugün Ankara Kızılay’da bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı emekliler adına TÜED Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz okudu.

Açıklamaya katılan 65 yaşındaki Nursel Tokgöz, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Vefat eden emekli eşinin maaşını aldığını belirten Tokgöz geçinmesinin mümkün olmadığını belirtti. Devamında, “Hâlimiz çok perişan. Ne yapacağız bilmiyoruz” dedi. 7 bin lira kira ödediğini söyleyen Tokgöz, “Maaşım 7,5, emekli maaşı alıyorum. Bir şekilde geçiniyoruz, nasıl geçinirsek geçiniyoruz. Gerisini siz düşünün. Baştakiler utansın, gerçekten utansınlar. Bizi bu hâllere düşürdükleri için” diye konuştu.

MUSA DALMA: AMELELİK YAPIYORUZ İŞ BULURSAK, ÖYLE ÇALIŞIYORUZ

61 yaşındaki emekli Musa Dalma ise, “Ben 25 sene ASKİ’de çalıştım. Gece gündüz bu millete hizmet ettim, kar kış demeden çalıştım. En yüksek primden maaşımızı ödedik. Şimdi ayaklar altına düştük. Bize hiç zam vermediler. İşçi emeklileri hiç zam almıyor. Onun için geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evini daha önce krediyle aldığını belirten Dalma, “Geçinemiyoruz yani. Amelelik yapıyoruz iş bulursak, öyle çalışıyoruz. İhtiyarız diye kimse iş vermiyor” dedi. Dalma taleplerini, “Bir babanın 30 lira parası var, iki çocuğu var, birine 22,5 veriyor, birine 7,5 veriyor. Bu adaletsizlik. Madem öyle, eşit şekilde versin. Biz eve ekmek götüremiyoruz, mağduruz yani. Biz de zam istiyoruz” ifadeleriyle dile getirdi.

DÖNGÜ TOKGÖZ: BİZİM GİBİLERİ GÖRSÜNLER. BİR ŞEY YİYİP İÇEMİYORUZ

68 yaşında olan ve sadece emekli eşinin maaşıyla geçindiklerin söyleyen ev hanımı Döngü Tokgöz de evinin kira olduğunu, eşinin şeker ve tansiyon hastalığı olduğunu belirtti. “Günde 200 liraya yevmiyeye gidiyoruz” diye konuşan Tokgöz, “Ev sahibi çıkın diye elinden geleni yapıyor. Gücümüz olmadığı için yapamıyoruz. Gaz yakamadık, ütü yapamadım, 5 kuruş fazla gelecek diye” ifadelerini kullandı.

B12 değerinin düşük olduğunu ve kendisine et yemesinin söylendiğini kaydeden Tokgöz, “İlaç alıyoruz. Bu ay 300 lira ilaç parası verdim. Bilmiyorum ne yapacağız, şaşırdık kaldık. Şu sıcakta eşim yevmiyeye gidiyor” dedi.

Tokgöz son olarak, “Bizim gibileri görsünler. Bir şey yiyip içemiyoruz. Yumurta, peynir artık taneyle almaya başladık. Bizim gibileri görsünler” diye konuştu.