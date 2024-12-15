Emekliler isyan etti: "Yıllardır kasap yüzü görmedim"

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşam mücadelesi veren emekliler ve esnaf, artan hayat pahalılığına karşı tepkilerini dile getirdi.

Geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiğini vurgulayan emekliler, maaşlarının temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Birçoğu, kasap ve pazara gitmeyi unuttuğunu, yalnızca bayramlarda et yüzü görebildiklerini söyledi. Maaşlarının en az 30- 40 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirten emekliler, mevcut durumun insanca yaşamanın çok uzağında olduğunu vurguladı. Esnaf ise satışlarının yüzde 80 oranında düştüğünü, alım gücünün zayıflamasıyla işlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini aktardı.

“KASAP YÜZÜ GÖRMÜYORUZ”

Bir emekli, “Geçinemiyoruz. Emekliyim ama hastanelere düştüm. İşimiz kötü, ben hastayım. Kütahyalıyım, kızımın yanına Soma’ya geldim. Emekli maaşımız en az 25 bin lira olmalı. Pazara ya da manava gitmekten kaçınıyoruz. Oralara girersek artanlarla idare ediyoruz. Eti alabiliyor muyuz diye sorarsanız, bayramda kurban kesebilirsek” diye konuştu.

Bir esnaf, “Her şey ortada. Bir şey söyleyecek durumda değilim. Çiçekçiyim ama satışlarımız yüzde 80 düştü. Bu sorunu yaratanlar çözümünü de bulmalı. Kiralar 15- 20 bin lira, emekli maaşı 13 bin lira. Asgari ücret ise emekliden pek farklı değil. Birilerinin saltanat içinde yaşaması için, bizim sefalet içinde ölüyor olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başka emekli ise “Zeytin toplamaya, tarlaya gidiyorum. Tarım işçiliği yapıyorum. Kasaba gitmek mümkün değil. Kurbandan kurbana et alıyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz ama ne kadar alabiliyoruz ki? Emekli maaşı en az 30 bin lira olmalı.”

"BUGÜNKÜ MAAŞ SEFALET ÜCRETİ"

Başka bir emekli, “12 bin 500 lira maaş alıyorum, geçinemiyorum. Fiyatlar aşırı yüksek. Yumurta 150 lira, tüp 850 lira oldu. Et hiç alamıyorum. Maaş en az 30 bin lira olmalı. Pazara gidiyoruz, fiyatlar el yakıyor. Ev ekmeği 60 lira olmuş.”

Bir diğer emekli ise geçinebilmek için çeşitli işlerde çalıştığını söyleyerek, “12 bin 500 lira maaş alıyorum, 15 bin lira kira ödüyorum. Domates 60 lira, peynir 300 lira, et 600 lira olmuş. Yıllardır kasap yüzü görmedim. Yan işler yapıyorum: temizlik, kahvecilik, garsonluk... Bunları yapamazsam nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Emekli maaşı en az 35- 40 bin lira olmalı. Bugünkü maaş sefalet ücreti.”

"ESNAF ŞU ANDA KAN AĞLIYOR"

Sigortacılık yapan bir esnaf ise ekonomik durumu şu şekilde özetledi:

“Esnaf şu anda kan ağlıyor. Alım gücü çok düştü. Pazara gidip 3 kilo domates yerine 1 kilo alıyoruz. Kasaba gidersek istenilenin yarısını alabiliyoruz. Peynir ve süt gibi temel ihtiyaçları bile azaltıyoruz. Sigorta ise halkın garantisi, ama artık lüks oldu. Fiyatlar her yıl katlanarak artıyor. Vatandaşlar sigortalarını yaptırmakta zorlanıyor.”