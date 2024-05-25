Emekliler İzmir'de meydanlara çıktı: Emekliyi açlıkla sınıyorlar

Tüm Emekliler Sendikası, İzmir'de emekli mitingiyle meydanlara indi. Sendika'nın Seferihisar Şube Başkanı Emire Özkoç, “Birileri beyler, paşalar gibi yaşarken, aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar lüks hayatlar sürerken, bu ülkenin her karış toprağına ter dökmüş emeklileri açlıkla sınamak, ne vicdanidir, ne ahlakidir, ne de insanidir. Sosyal devlet de bu değildir” dedi.

Türkiye genelinde “Açlığa ve Sefalete Hayır” sloganıyla 8 ayrı şehirde miting düzenleyen Tüm Emekliler Sendikası, İzmir'de de meydanlara çıktı. Tüm Emekliler Sendikası Ege Bölgesi Şubeleri, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda biraraya gelerek ellerinde “Artık Yeter”, “Açlığa Yoksulluğa Teslim Olmayacağız”, “Bu Maaşlarla Yaşanmaz”, “Diyanetin Şatafatı Emeklinin Yoksulluğu”, “Sermayeye Değil Emekliye Bütçe”, "Emekliler Yürüyor Dayanışma Büyüyor" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Emeklilerin mitingine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın yanısıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler de destek verdi.

“Bu maaşlarla yaşanmaz”

Cumhuriyet Meydanı'nda emekliler adına konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Seferihisar Şube Başkanı Emire Özkoç, “10 milyon insanın açlık sınırının yarısı kadar bile maaş alamadığı, vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, daha bir yıl önce emekli olduğunda maaşının yüzde 75'ni alırken, iktidar yasaların arkasından dolaşarak emekli memurları devre dışı bıraktı. Şimdi memur emeklileri çalışırken aldığı maaşının yüzde 50'sini dahi alamıyor. EYT'li arkadaşlarımızın bir bölümü güya emekli edildi. Onlarda en dipten maaş alıyor. İşe bir gün sonra giren, bir gün önce girenden 17 yıl sonra emekli oluyor. Bu nasıl adalettir? Her statüde emeklisini mağdur etmekte sınır tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarı defalarca uyardık. Bu maaşlarla yaşanmaz. Birileri beyler, paşalar gibi yaşarken, aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar lüks hayatlar sürerken, bu ülkenin her karış toprağına ter dökmüş emeklileri açlıkla sınamak, ne vicdanidir, ne ahlakidir, ne de insanidir. Sosyal devlet de bu değildir” dedi.

"Artık emekliden iktidara oy da yok rahatta yok"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli Kemal Karataş artık bıçağın kemiğe dayandığını belirterek “Emekliler bundan önce de iyi değildi ancak artık bıçak kemiğe dayandı. Bugün 10-15 bin lira maaş alan bir emekli 10-15 bin ev kirası veriyor. Aldığı maaştan çoluğuna çocuğuna para veremiyor. Emekliler olarak artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık emekliden iktidara oy da yok rahatta yok” diye konuştu.

"Torunlarımıza harçlık veremiyoruz, nasıl tatil yapalım?"

Emeklilerin durumunun içler acı olduğunu söyleyen Ali Dönmez ise “Emekliler artık son noktada. Hükümet şu an bizimle dalga geçiyor. Bizi tatile yönlendiriyor yüzde 15 indirim yapmak istiyor. Biz zaten açız tatile gitmeyi bırakın çocuklarının karnını doyuramıyor. Öğrencilerine harçlık veremiyor, torunlarımıza harçlık veremiyoruz nasıl tatil yapalım? Yani zenginlerden değil de yoksullardan alıp zenginlere veriyor bu hükümet emeklinin derdine çare olmuyor” dedi.

"Lütfen artık yeter"

Elinde 'Artık Yeter' yazılı döviz taşıyan emekli Yasemin Yakalı da “Emekliler ağlıyor, emeklilerin sesini duyan yok lütfen artık yeter, nefes alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu sefer hükümete kırmızı kart gösterip bitireceğiz"

43 yıldır çalışıp emekli olduğunu belirten Bektaş Doğan ise şunları söyledi:

“Emekliler 50 yılın en kötü durumunda. Emekliye yük diyenler var. Ben gençliğimi verdim 43 yıl devlete çalıştım emekli oldum şu an da sürünüyoruz. Türkiye şuan batmıştır. Türkiye beş adama çalışıyor. Onların garantisi var maalesef sarayda tasarruf yok emekliden var vatandaştan var bu gidişat gidişat değil bir sarı kart gösterdik inşallah bu sefer hükümete kırmızı kart gösterip bitireceğiz”