Emekliler İzmit’te nöbetlerini sürdürüyor: Talepler sıralandı

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde emekli aylıklarının yetersizliğine karşı başlattığı nöbet 9’uncu gününde de sürüyor.

İnsan Hakları Meydanı’nda nöbeti sürdüren sendika üyeleri, yaptıkları açıklamada, yoksulluğun kader olmadığını vurgulayarak emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi çağrısında bulunuldu.

"ARTAN HAYAT PAHALILIĞI GENİŞ KESİMLERİ NEFESSİZ BIRAKIYOR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yaşadığımız bu karanlık günler tesadüf değildir. Yoksulluğun her geçen gün derinleştiği, alın terinin değersizleştirildiği, emeklinin ve emekçinin kaderine terk edilmek istendiği bir düzenle karşı karşıyayız. Artan hayat pahalılığı, eriyen ücretler ve güvencesiz yaşam koşulları toplumun geniş kesimlerini nefessiz bırakmaktadır. Son günlerde meydanlarda, alanlarda ve basın açıklamalarında yükselen ses; yalnızca bir talep değil, aynı zamanda güçlü bir hatırlatmadır. Biz buradayız ve bu düzene teslim olmayacağız."

Açıklamada talepler şöyle sıralandı: Tüm emeklilere ayrımsız ve derhal 20.000 TL seyyanen zam yapılmalıdır.

En düşük emekli aylığı, insanca yaşam düzeyinin altına düşmeyecek şekilde yeni işe başlayan devlet memuru maaşına eşitlenmelidir.

Emekli maaşları gerçek enflasyon oranlarına göre düzenli ve kalıcı biçimde artırılmalıdır.

Sağlık, kira, enerji ve temel tüketim giderlerinde emekliler üzerindeki yük hafifletilmelidir.

Emekliler sadaka değil, yılların emeğinin karşılığı olan haklarını istemektedir.

"HAKLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Talepleri karşılanana dek alanlarda olacaklarını vurgulayan üyeler, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Buradan yetkililere çağrımızdır. Emeklilerin sesini duyun. Taleplerimizi görmezden gelmeyin. Geçim derdini derinleştiren bu politikalardan derhal vazgeçin. Bizler, emeğimizin ve geleceğimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alanlarda, meydanlarda ve her yerde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Birleşelim, dayanışalım, değiştirelim. Yaşasın örgütlü gücümüz."