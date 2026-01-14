Emekliler İzmit’te ses yükseltti: "Bu düzene teslim olmayacağız"

Emekli aylıklarının yetersizliğine karşı ülke genelinde eylemlerini sürdüren Tüm Emeklilerin Sendikası, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de basın açıklaması düzenledi.

İnsan Hakları Meydanı’nda bir araya gelen sendika üyeleri, iktidarın emeklileri yoksulluğa mahkûm eden politikalarına tepki gösterdi.

Sendika adına yapılan açıklamada, yoksulluğun kader olmadığı belirtilerek emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi çağrısı yapıldı. Emeklilerin örgütlü mücadelesini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, tek adam rejimine karşı birlikte mücadele etmenin önemine de değinildi.

"BİZ BURADAYIZ VE BU DÜZENE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Yaşadığımız bu karanlık günler tesadüf değildir. Yoksulluğun her geçen gün derinleştiği, alın terinin değersizleştirildiği, emeklinin ve emekçinin kaderine terk edilmek istendiği bir düzenle karşı karşıyayız. Artan hayat pahalılığı, eriyen ücretler ve güvencesiz yaşam koşulları toplumun geniş kesimlerini nefessiz bırakmaktadır. Son günlerde meydanlarda, alanlarda ve basın açıklamalarında yükselen ses; yalnızca bir talep değil, aynı zamanda güçlü bir hatırlatmadır. Biz buradayız ve bu düzene teslim olmayacağız.

Emekçiler, emekliler ve dar gelirli yurttaşlar insanca yaşam talebini her platformda dile getirmektedir. Bizler, emeğin onurunu savunanlar olarak şunu açıkça ifade ediyoruz.

Yoksulluk kader değildir. Adaletsizlik kabul edilemez. Emek görmezden gelinemez. Başta emekliler olmak üzere tüm çalışanların ücretleri insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli, sosyal haklar güçlendirilmeli ve halkın temel ihtiyaçlara erişimi güvence altına alınmalıdır. Kaynaklar bir avuç azınlık için değil, toplumun tamamı için kullanılmalıdır”

"TALEPLERİMİZ KARŞILANA KADAR SOKAKLARDAYIZ"

Açıklamada emeklilerin talepleri de sıralandı. O talepler ise şöyle:

Tüm emeklilere ayrımsız ve derhal 20.000 TL seyyanen zam yapılmalıdır.

En düşük emekli aylığı, insanca yaşam düzeyinin altına düşmeyecek şekilde yeni işe başlayan devlet memuru maaşına eşitlenmelidir.

Emekli maaşları gerçek enflasyon oranlarına göre düzenli ve kalıcı biçimde artırılmalıdır.

Sağlık, kira, enerji ve temel tüketim giderlerinde emekliler üzerindeki yük hafifletilmelidir.

Emekliler sadaka değil, yılların emeğinin karşılığı olan haklarını istemektedir.

"BİRLEŞELİM VE DEĞİŞTİRELİM"

Talepleri karşılanana kadar alanlarda olacaklarını belirten Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri açıklamayı “Buradan yetkililere çağrımızdır. Emeklilerin sesini duyun. Taleplerimizi görmezden gelmeyin. Geçim derdini derinleştiren bu politikalardan derhal vazgeçin. Bizler, emeğimizin ve geleceğimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alanlarda, meydanlarda ve her yerde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Birleşelim, dayanışalım, değiştirelim. Yaşasın örgütlü gücümüz” ifadeleri ile noktaladı.