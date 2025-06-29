Emekliler Kadıköy'de eylemde: Aş yerine dert kaynatıyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF), Kadıköy İskele Meydanı'nda "İnsanca yaşamak her vatandaşın hakkıdır" sloganıyla eylem düzenledi. Siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği eylemde emekliler, "TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma", "Küfenin yükü emeklinin sırtında", "Emekli insanca yaşam istiyor" sloganları attı. "Mademki enflasyonu düşürdük diyorsunuz, neden hala yokluk ve sefalet çekiyoruz? Neden bu rakamlar bizlerin hayatına, çarşıya pazara yansımıyor? Tenceremiz neden boş? Aş yerine dert kaynatıyoruz" diye soran emekliler, çarşı pazarda karşılaştıkları yüksek fiyatlara sergiledikleri piyesle dikkati çekmeye çalıştı.

"BİZİM EMEKLİLER PAZARDA BAYILIYOR"

Eylemde emekliler, pazardaki yüksek fiyatlara dikkat çekmek için piyes de sergilendi. Piyeste, limonun tanesinin 20 liraya, çileğin kilosunun 200 liraya, kirazın kilosunun 700 liraya, yarım karpuzun da 200 liraya satıldığı tezgaha gelen bir vatandaş, fiyatları görünce rahatsızlanarak yere düştü. Bu sırada bayılan vatandaşın yanına gelen doktor kıyafetli biri, yere düşen emekli vatandaşın tansiyonuna baktıktan sonra vatandaşa, "Sizin tansiyonunuz emekli maaşı gibi düşük. Acilen size 30 bin lira seyyanen zam yapılması gerekiyor. Gözlerinizin nuru gitmiş. Ayaklarınızın feri gitmiş. Sizde aşırı derecede karbonhidrat yüksekliği var. Sizin acilen protein almanız gerekiyor. Et, süt, yoğurt, peynir yemelisiniz" dedi. Bunun üzerine emekli vatandaş, " Emekli olarak 14 bin 469 lira ile biz bu sizin saydıklarınızın hangi birine ulaşabiliriz?" diye sordu. Bunun üzerine doktor kıyafetli kişi de "Onu TÜİK'e söyleyeceğiz, onu sayın hükümete söyleyeceğiz. Bizim emeklilerin durumu perişan. Avrupa emeklisi dünya turu atıyor, bizim emekliler pazarda bayılıyor" sözleriyle mizanseni bitirdi.

"DUL VE YETİME 30 BİN LİRA SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF) Başkanı Arzu Lastikçi, 2002 yılında asgari ücretin 1,5 katı olan en düşük emekli aylıklarının bugün açlık sınırının çok altında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Açlık sınırının 26 bini, yoksulluk sınırının 80 bini aştığı ülkemizde, TÜİK'in açıkladığı 5 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15,09. 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon farkı ile emeklinin sefaletine derman olacak mı? Kök aylığı 14 bin 469'un altında olan milyonlarca emekli sıfır zam alamayacak mı? Tamamlanan 14 bin 469 TL'lik aylıklar kök aylık değildir. Kök aylık ile tamamlanan aylık arasındaki fark hazineden yardım olarak ödendiğinden Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla tamamlanan aylığın değil, kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz. Emeklilere yansıtılacak olan bu sahte oranları değil, gerçek enfsalyon oranları ile tüm emekli, dul ve yetime 30 bin TL seyyanen zam istiyoruz.

"AŞ YERİNE DERT KAYNATIYORUZ"

Emekliye ve emekçiye açlık sınırının altında yaşam reva görülürken, iğneden ipliğe tüm ürünlere yağmur gibi zamlar yağdırılmış, ocak ayı itibari ile vergi ve harçlara yüzde 44, KDV'ye yüzde 80, ÖTV'ye yüzde 51 zam yapılmıştır. Kiralarda yapılacak artış alt sınırı yüzde 58 oranında belirlenmiştir. Gıda enflasyonu dünyada yüzde 6,7, ülkemizde yüzde 43,6'dır. Madem enflasyonu düşürdük diyorsunuz, neden hala yokluk ve sefalet çekiyoruz? Neden bu rakamlar bizlerin hayatına, çarşıya pazara yansımıyor? Tenceremiz neden boş? Aş yerine dert kaynatıyoruz."

"GEÇİM YOKSA SEÇİM İSTİYORUZ"

Ekonomik krizin faturasının EYT'lilere kesilemeyeceğini söyleyen Lastikçi, "Eğer ekonomi krize girdiyse, faili olarak hak isteyen EYT'lilerde aramayın. Kur korumalı mevduatlarda, hazineden garantili projelerde, kaçak ve sığınmacıya sağlanan sınırsız kaynaklarda, borçlarını sildiğiniz, vergi aflarını sağladığınız yandaşlarda, SGK'yı hortumlayan düzende, itibardan tasarruf olmaz deyip, israf edenlerde arayın. EYT'lilerle uğraşmayın. Yıllarca primlerini peşin peşin ödemiş, alın teri ve emek sahipleri ülkenin asli ve öz evlatlarına haksızlık etmeyin, adil olun. Krizlerin faturasını yıllarca vatandaşa kesilmesinden bıktık usandık artık. Geçinemiyoruz. Her seçim öncesi ağzımıza bir parmak bal istemiyoruz. Siyasetin seçim kaygısı, milletin geçim kaygısının önüne geçemez. Yönetemiyorsanız, yönetecekler gelsin. Geçim yoksa seçim istiyoruz" diye konuştu.

"DİLENCİ DEĞİL EMEKLİYİZ"

Lastikçi, "Özel banka ve sandık emeklilerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği emeklilerinin, işçi ve memur emeklilerinin aldığı tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini, daha fazla prime esas kazanç ve yıla emekli olanlara adil bir ücret sistemi için itibak yasasının çıkartılmasını, aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70'lere yükseltilmesini istiyoruz. Memurlara verilen seyyanen zamların, memur emeklisine de verilerek seyanen haksızlığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. 16 milyon emekli, dul ve yetimler olarak diyoruz ki; dilenci değil emekliyiz. Sadaka istemiyoruz, primlerimizin ve emeklerimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

SELİM DİKEL: "ARTIK YETER"

Tüm Emekliler Sendikası Maltepe Temsilcisi Selim Dikel de şöyle konuştu:

"Biz emekliler yıllarca çalıştık, ürettik ve emekliliğimizde insanca yaşayabilmek için devlete prim ve vergi ödedik. TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına göre hükûmet tarafından tek yanlı olarak dayatılan sadaka zamlarını kabul etmiyoruz, toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz. Dilenci değil emekliyiz. Sadaka istemiyoruz. Maaş ve ücretlerimizden yıllar boyunca kesilen ve işletilen primlerimizin karşılığında insanca yaşanabilecek maaş istiyoruz. Emeğimizin ve alın terimizin karşılığında insanca yaşamak hakkımız değil mi? Artık yeter! Hükûmet, emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir. Devlet bütçesi ve maliye hazinesi, dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç holding patronu, tefeci banker ve yandaş müteahhitler için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcansın."