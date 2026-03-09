Emekliler Kadıköy'de sokağa çıktı: Meclis'te antrikot, emeklide simit hesabı

Tüm Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme’de bir araya gelen emekliler, “Saray’ın bize dayatmış olduğu açlık ve yoksulluğa karşı sokaklarda sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi. Eyleme katılan 87 yaşındaki bir emekli öğretmen, “Simit yiyemiyorum. Simitçinin önünden geçerken simit buram buram kokuyor. Ama ben düşünüyorum ki, 25 liranın 20’siyle 2 tane Halkekmek alsam 5 liram da artıyor. Bunun hesabını yapıyorum ben” şeklinde isyan etti.

Tüm Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme’de bir araya gelen emekliler eylem gerçekleştirdi. “Emekliyi yoksulluğa mahkum eden bu kara düzeni değiştireceğiz” yazılı pankart açan emekliler, “Saraya değil emekliye bütçe”, “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Dilenci değil emekliyiz” sloganları attı. Eylemde gerçekleştirilen basın açıklamasında emeklilerin talepleri dile getirildi.

Tüm Emekliler Sendikası üyesi Rahim Noz eylemde yaptığı konuşmada, “Peşin ödenmiş hakkımız olan maaşlarımızı asgari ücretin bile altında reva gören bir sistemle karşı karşıyayız. Bizden aldıklarını yandaşlara peşkeş çeken, bu ülkenin bütün yer altı ve yer üstü zenginliklerini emperyalistlere peşkeş çeken biz emeklilere geldiği zaman bütçe yok. Bayram ikramiyesinde bin lira vermeyecekmiş. 451 trilyon lira fazlası var ama bu para biz emeklilere verilmiyor. Niye verilmiyor? Çünkü bu ülkenin bütün kaynaklarını yandaşlara veriyorlar. Biz bu yandaş düzenini mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz” dedi.

“SİMİTÇİNİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN SİMİT BURAM BURAM KOKUYOR AMA ALAMIYORUM”

Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’te verdiği iftar yemeğinin lüks menüsü yurttaşın tepkisine neden olmuştu. “Saray’ın bize dayatmış olduğu açlık ve yoksulluğa karşı sokaklarda sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz” diyen emekliler; lebeniye çorbası, bal, kaymak, badem, ceviz, eski kaşar, pastırma, keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata gibi yemeklerin yer aldığı yemeği de protesto etti.

Eyleme katılan 87 yaşındaki bir emekli öğretmen de, “Simit yiyemiyorum. Simitçinin önünden geçerken simit buram buram kokuyor. Ama ben düşünüyorum ki, 25 liranın 20’siyle 2 tane Halkekmek alsam 5 liram da artıyor. Bunun hesabını yapıyorum ben” ifadeleriyle isyan etti.

“BARIŞI, LAİKLİĞİ, DEMOKRASİYİ VE EMEKLİLERİN İNSANCA YAŞAYACAĞI BİR ÜLKEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eylemde gerçekleştirilen basın açıklamalarında emeklilerin sorun ve taleplerinin yanı sıra ADB ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısına tepki gösterilen açıklamada laiklik vurgusu da yapıldı. Açıklamada, “Savaşlarda kazanan halklar değil silah tüccarlarıdır. Bugün savaş politikalarıyla bölgeyi ateşe atan, içerideyse yoksulluğu ve baskıyı büyüten bu düzen aynı zamanda laikliği hedef alan bir anlayışı da güçlendirmektedir. Laiklik halkın inancının siyasetin aracı haline getirilmemesi, emeğin sömürüsünün kutsallarla örtülmemesi, çocuklarımızın geleceğinin tarikatlara teslim edilmemesi ve ülkenin akıl ve bilimden uzaklaştırılmaması demektir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak barışı, laikliği, demokrasiyi ve emeklilerin insanca yaşayacağı bir ülkeyi savunmaya devam edeceğiz” denildi.