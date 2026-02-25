Emekliler Kadıköy'den seslendi: İftar soframıza et koyamıyoruz

EMEK SERVİSİ

Emekli Meclisi üyeleri, İstanbul Kadıköy Altıyol’da kurdukları kürsüde bir araya gelerek artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşlarına karşı açıklama yaptı. Emekliler, Ramazan ayının “şatafatlı iftar sofralarıyla bir şov malzemesine dönüştürüldüğünü” belirtti.

EMEKLİ İFTAR SOFRASINA ET KOYAMIYOR

Emekli Meclisi Üyesi Tülin Karakullukçu, Ramazan ayının emekliler için giderek daha ağır koşullar altında geçtiğini söyledi. Karakullukçu, “Ramazan, paylaşmak ve dayanışma ayıdır. Ancak bugün emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Emekli ay sonunu getiremiyor, asgari ücretli kira ve gıda arasında sıkışıyor” dedi.

Karakullukçu, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirterek, “Bir ülkede emekli iftar sofrasına et koyamıyor, torununa harçlık veremiyorsa orada adalet çökmüş demektir. Bizler şov değil, insanca yaşam hakkı ve adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ASLA SUSMAYACAĞIZ

Emekli Meclisi Üyesi Zerrin Aldemir ise emeklilerin yalnızca maaş artışı değil, daha geniş bir hak mücadelesi yürüttüğünü belirtti. Aldemir, “Bizler sadece emekli maaşlarını konuşan bir yapı değiliz. Bu ülkenin emek vererek inşa eden kuşaklarıyız. Bize ‘susun, kenara çekilin’ diyenlere cevabımız nettir: Asla susmayacağız” dedi.

KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ HAKLIYIZ

Aldemir, mücadelelerinin yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bizim meselemiz barınma hakkıdır, sağlığa ücretsiz erişimdir, adalettir. Emekliler artık sessiz bir kitle değil, toplumsal bir güçtür. Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Emekliler, açıklamanın ardından “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganı attı.