Emekliler Lüleburgaz'da asgari ücrete karşı ses yükseltti

Tüm Emeklilerin Sendikası Lüleburgaz İlçe Temsilciliği, 2026 için belirlenen asgari ücrete karşı sokağa çıktı.

Sendika üyesi Celal Midilli tarafından okunan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bundan dört hafta önce yine burada, bütçe görüşmeleri sürecinde AKP-MHP iktidarının sermaye yanlısı, işçi düşmanı bir programı olduğunu söylemiştik. Üç haftadır asgari ücretin belirlenme sürecini izliyoruz. Senaryosu sermaye ile birlikte yazılmış kötü bir tiyatro sahnelendi. Bu tiyatrodan çıkan sonuç, bütün çalışanları açlığa ve sefalete sürükledi.”

“YOKSULLUK SINIRI 97 BİN LİRA”

Midilli, açıklanan 28 bin 75 liralık asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu ülkede açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira. Tek kişinin insanca yaşayabilmesi için 46 bin liraya ihtiyaç var. Buna rağmen 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücret, halkımızın büyük çoğunluğunu açlığa ve yoksulluğa mahkum etmektir. Bugüne kadar sermayenin bir dediğini ikiletmeyen siyasal iktidar, çalışanların alın terine gelince sağır, dilsiz ve görmez oluyor. Halkın çekemeyeceği yükleri sırtına yüklüyor. Sermayenin hiçbir isteğini geri çevirmeyen AKP-MHP iktidarı, işçi sınıfı ve tüm emekçi halkın tepkisini görmezden gelerek adeta çalışanlarla dalga geçiyor.”

Açıklamada işçi konfederasyonlarına seslenilerek şöyle denildi:

“Masada olmanız ile olmamanız arasında bir fark yoksa, o zaman farkı Türkiye’nin ve Ankara’nın sokaklarında, meydanlarında göstermeliydiniz. Ama siz asgari ücret belirleme sürecini sermayeyi seven hükümete bıraktınız. Sonucunda sefalet ücretleri ortaya çıktı.”

“İŞÇİNİN ÇOCUĞU OKULA HARÇLIKSIZ GİDİYOR”

Midilli, sözlerine hayat pahalılığı karşısında işçilerin yaşadıklarına değinerek devam etti:

“28 bin 75 lira alan bir işçi ev kirasını, mutfak masrafını, çocuklarının okul masraflarını, ulaşım, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyebilir mi? Tabii ki ödeyemez. Patronlar çocuklarına bir asgari ücretle bir çift ayakkabı alırken, işçinin çocuğu okula harçlıksız gidiyor.”

Sendikanın açıklaması şu sözlerle son buldu:

“AKP-MHP iktidarı, sermaye ile birlikte belirlediği asgari ücreti derhal geri çekmeli ve insanca yaşanacak bir ücret belirlemelidir. Tekrar söylüyoruz: Bu da bir memur maaşı kadar olmalıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Söz, yetki, karar emekçilere aittir.”