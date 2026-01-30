Emekliler mağdur edildi: Emekliler.gov.tr'ye erişilemiyor?

Emekliler için önemli avantajlar sunan emekliler.gov.tr adresinde yaşanan erişim sorunu, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Son günlerde art arda gelen şikâyetlere göre siteye farklı cihazlar ve farklı internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, sayfaya girmeye çalıştıklarında "ağ bağlantısı kesildi" ya da "sayfa güvenli değil" uyarılarıyla karşılaşıyor.

Yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle dijital emekli kartı oluşturulamıyor. Bu kart üzerinden sağlanan tiyatro, müze ve çeşitli sosyal etkinlik avantajlarından yararlanmak isteyen emekliler, sistemin çalışmaması nedeniyle haklarına erişemiyor.

"SORUN BİZDEN DEĞİL, SİSTEM ÇALIŞMIYOR"

Şikâyetvar platformu ve sosyal medyada tepkilerini dile getiren emekliler, problemin bireysel bir bağlantı sorunu olmadığını özellikle vurguluyor. Farklı tarayıcılar, telefonlar ve internet ağları üzerinden defalarca deneme yapılmasına rağmen siteye ulaşılamadığı ifade ediliyor.

Şikayetvar'da tepkisini yazan bir emekli şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 10 gündür Emekliler.gov.tr sitesine hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorum. Farklı cihazlardan ve farklı internet sağlayıcılarından denememe rağmen site açılmıyor, Safari üzerinden “ağ bağlantısı kesildiği için bağlanılamıyor” uyarısı alıyorum. E-Devlet üzerinden ilgili hizmete ulaşmayı denediğimde de aynı sorunla karşılaşıyorum ve sayfa açılmıyor. Bu erişim problemi nedeniyle dijital emekli kartımı oluşturamıyorum ve sistemsel bir sorun olduğu açıkça görülüyor. Hem benim hem de dijital emekli kartı oluşturmak isteyen birçok emeklinin mağduriyet yaşadığını düşünüyorum."

Başka bir emekliyse "Emekli dijital kartı başvurumu yapmak için bir haftadan uzun süredir Emekliler.gov.tr adresine erişmeye çalışıyorum; ancak site hiçbir şekilde açılmıyor. Cep telefonumdan Google ve Safari üzerinden, ayrıca bilgisayarımdan da farklı şekillerde denememe rağmen sayfa yüklenmiyor ve sisteme giremiyorum. Bu kadar temel ve önemli bir hizmet sunan bir sitenin, bu devirde bu kadar uzun süre erişime kapalı olması oldukça tuhaf ve kabul edilemez bir durum. Emekli dijital kartımı kullanmak ve haklarımdan yararlanmak istiyorum; ancak teknik sorunlar nedeniyle mağdur ediliyorum" diye yazdı.

ALTERNATİF BAŞVURU YOLU YOK