Emekliler markete bile gidemez hale getirildi

Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklinin kaderine terkedildiğini ve temmuz zamlarının kök maaşlara yapıldığını söyleyerek hükümete maaşlarda iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

Gür, "Emeklinin alım gücü kalmadı. Marketlere giremez, tenceresi kaynamaz oldu. Bakın kış kapıya dayandı. Artık bu saatten sonra vatandaşın ve her kesimdeki insanların kış hazırlıkları başlayacak. Bu konunun ivedilikle düzeltilmesini istiyoruz’’ dedi. Gür, emeklilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyerek "Temmuzda yapılan yüzde 24,73’lük zam alt taban maaşlara kesinlikle yansıtılmadı. Bu insanları mağdur eden bir sistem oluştu. Bu insanlarımız bugüne kadar 10 bin lira maaşla yaşadılar. Ama temmuzdaki yüzde zam bu insanların beklentisini karşılamadı. Devlet nedense bu insanları tamamen bırakın yoksulluğu, açlıkla baş başa bırakmıştır" dedi.

İntibak yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydeden Gür, "İntibak verilseydi bu insanların gelir seviyelerinin bugünkü şartlardan biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bugün Türkiye’de açlık sınırı 19 binlerde seyrediyor. Emeklinin yüzde 60’ı 19 bin lira değil, 15 bin liranın altında maaş alıyor" diye konuştu.