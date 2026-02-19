Emekliler Meclis'in gündeminde: AKP'den "zam" açıklaması

Yurttaşlar emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe verdi. Komisyonun başkanlık divanı dilekçeler için bir araya geldi.

"VATANDAŞ DİNLENMELİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu “Dilekçe Komisyonu vatandaşın taleplerini ileteceği, Meclis’ten medet umduğu bir komisyon. Bu nedenle de bu alanda çok başvuru var. Belki bir daha ‘Bir kanun değişikliği gerektirdiği için komisyonumuz bunu ele alamaz’ diyeceksiniz ama bu kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesi için komisyon olarak vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısını, bizzat vatandaşı dinleyerek, gerekirse bu alanda çalışan uzmanlardan ve sendikalardan görüş alarak Meclis’in önüne koymak durumundayız. Mevzuat buna engel değil” dedi.

"GÖNÜL İSTİYOR"

AKP’li Başkanı Ahmet Salih Dal “En az emekli maaşı olan 20 bin lirayı bu 16 milyonun hepsi almıyor. Bir kısmı alıyor ama diğer büyük bir kısmı bunun çok daha üzerinde alıyor” savunmasını yaptı. “Gönül o 20 bin lira alan emeklilerimize de daha fazlasını verebilmek istiyor” diyen Dal “Bu bir hesap kitap işi. Ekonomistlerimiz çalışıyor, cumhurbaşkanımız da zaman zaman dile getiriyor. Ülkenin ekonomisi düzeldikçe inşallah emeklilerimizin ve çalışanlarımızın hakları fazlasıyla verilecektir” ifadelerini kullandı.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuşmalardan sonra muhalefet emekli maaşlarına yönelik bir alt komisyon kurulması için önerge verdi ancak önerge reddedildi. Muhalefetin yurttaşların dilekçelerinin gündeme alınmasıyla ilgili itirazları da karşılıksız kaldı.

Komisyonun başkanlık divanı bu çerçevede verilen 29 dilekçe hakkında yasal düzenleme yapılması gerektiği için dilekçelerin komisyonda görüşülemeyeceğine karar verdi.