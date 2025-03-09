Emekliler meydanlarda ‘Duyun bizi’ diye bağırıyor

EMEK SERVİSİ

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Koordinasyonu 10-14 Mart tarihleri arasında İstanbul'da "Geçinemiyoruz, duyun bizi" kampanyası başlatıyor.

Emekliler İstanbul’un 11 ilçesinde stant kurarak taleplerinin acil karşılanması için imza toplayacak. Aylıklara yapılan düşük zam, temel hak olan kiralara, faturalara, sağlık hizmetlerine, gıdaya yapılan büyük zamlar dar boğazdaki emeklileri sefalete sürüklemeye devam ediyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Koordinasyonu 10-14 Mart tarihleri arasında İstanbul’un Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde “Geçinemiyoruz, duyun bizi” diyerek kuracakları stantlarda talepleri için imza kampanyası başlatacak.

Tüm Emeklilerin Sendikası yaptığı açıklamada, “Stantlarımızda ‘Geçinemiyoruz’ diyen emeklilerden ve yurttaşlardan sağlıkta katkı paylarının ve kesintilerinin kaldırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na, elektrikte uygulamaya konulan faturalandırma sisteminin kaldırılması ve yapılan fahiş elektrik zamlarının geri alınması talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilmek üzere imza toplayacağız. Emekliler olarak geçinemiyor, barınamıyor, beslenemiyoruz. Geçinemeyen yurttaşları destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın talepleri şu şekilde:

• Sağlık ücretsiz olmalı, muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır.

• Emekli aylığına ek seyyanen 15 bin liralık artış yapılmalıdır.

• Emeklilere kira desteği verilmelidir.

• Elektrik zamları derhal geri çekilmeli, emekli indirimi yapılmalıdır.

• Emekliye gıda desteği yapılmalıdır, gıdalara yapılan zamlar durdurulmalıdır.