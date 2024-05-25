Emekliler meydanlardan haykırdı: "Açlığa, sefalete, çaresizliğe hayır"

Tüm Emeklilerin Sendikası, bugün Türkiye'nin sekiz bölgesinde tüm emeklilerle, emekçilerle ve emek dostları ile buluşuyor. İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen eylemde "Emeklilik lütuf değil, haktır" yazılı pankart taşındı, "Açlığa, sefalete, çaresizliğe hayır" denildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekçiler ve emek dostları ile buluşarak "Açlığa, sefalete, çaresizliğe hayır" dedi.

İktidarın emeklilere yönelik politikasına karşı Tüm Emeklilerin Sendikası, Türkiye’nin 8 ayrı noktasında yapılacak mitinglerde tüm emeklilerle alanlardan seslendi.

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeleri ve Temsilcilikleri, Kadıköye'de emeklilerle bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, "Emeklilik lütuf değil, haktır" yazılı pankart taşındı, "Açlığa, sefalete, çaresizliğe hayır" denildi.

Temmuz ayında başta enerji olmak üzere, bir çok mal ve hizmete aralıksız zam yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bu gerçekliğe rağmen yine de iktidarın yoksullaştırma politikalarının devam ettiğini de görüyoruz; İktidar hiç sıkılmadan ve emeklileri görmeyerek, şu kriz koşullarında Temmuz’da asgari ücretlilerin maaşlarına zam yapılmayacağını açıklayabildi. Devletin kötü yönetilmesinin faturası emeklilere çıkarılamaz. Emeklilerin gösterecek sabrı kalmamıştır. İktidarı uyarıyor, emeklilerin susmayacaklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında talepler şöyle sıralandı:

* Emeklilerin açlık ve sefalet yasası olarak bilinen, 2008’de uygulamaya konulan “SGK Reformu” yasası terk edilmeli, bilim insanlarının, emekli ve çalışan sendikalarının ve çalışanların katılımıyla sil baştan yeniden hazırlanmalıdır.

* ⁠Memurlara verilen seyyanen zam bütün emeklilere verilmeli, böylece en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenecek şekilde kademelendirme yapılmalıdır.

* ⁠TÜİK’in enflasyon verileri gerçekçi değildir. Buna göre maaş artışı yapılması kabul edilemez. Bu uygulama ile Temmuz’da 10 milyon emeklinin hiç zam alamaması, memur emeklilerinin temmuz maaşlarının yüzde 5-6 azalması kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Emekliler bu hak gasplarına ve bu zulme boyun eğmeyecekler!

* ⁠Bayram ikramiyeleri harçlık bile değildir. Yılda 4 kez ve en az asgari ücret düzeyine çıkarılacak şekilde ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

* ⁠İntibak yasası çıkarılarak eşit koşullarda çalışanların bir kaç yıl geç emeklilik nedeniyle hak gaspına uğramaları önlenmelidir.

* ⁠Her türlü sağlık hizmetinden katkı payı kaldırılmalı, sağlık kolayca erişilebilir olmalıdır. Özel hastane soygunu durdurulmalı, hastaneler kamusal olmalıdır.

* ⁠Sendikalar herkes için demokratik bir haktır. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli, sendikalar uluslararası hukuk normları gereği tanınmalıdır.

* ⁠3600 ek gösterge mağdurlarının mağduriyetleri giderilmelidir.

* ⁠Sandık emeklilerine de bayram ikramiyesi ödenmelidir.

* ⁠Memurlara verilen 12 bin liralık seyyanen artış, acilen tüm emeklilere de ödenmelidir.

ESKİŞEHİR

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Adalar Porsuk Mevkiinden Hamamyolu Yediler Parkı’na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da destek verdi.

Yediler Parkı’nda basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Mukaddes Tunca şu ifadeleri kullandı:

"SOSYAL DEVLET BU DEĞİLDİR"

İktidarı defalarca uyardık. Bu maaşlarla yaşanmaz. Birileri beyler, paşalar gibi yaşarken, aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar lüks hayatlar sürerken, bu ülkenin her karış toprağına ter dökmüş emeklileri açlıkla sınamak ne vicdanidir ne ahlakidir ne de insanidir! Sosyal devlet de bu değildir. TÜİK güya enflasyonu ölçüyor. Hangi kalemleri baz aldığını açıklamayan bir kuruma inanmak mümkün müdür? Zaten kimse de inanmıyor. Devletin bir kurumunun bu hale düşmesi üzücüdür. Tıpkı uluslararası sözleşmeleri tanımayıp, siyaset kurumunun işaretiyle, sendikalarımızı kapatmayı alışkanlık haline getiren, hukuki normları dikkate almayan siyasallaşmış yargı gibi. Ülkemiz bunları hak etmiyor. Çok yazık.

"GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTEMEZ"

Ülke ekonomisi her yıl belli ölçekte doğal olarak büyüyor. Peki bu büyümeden, yani refah payından emekliler, çalışanlar neden yararlandırılmıyor? 2008 yılında uygulamaya konulan sözde SGK reformu olmasaydı, şimdi en düşük emekli maaşı 25 bin liradan fazla olacaktı. Yani AKP iktidarı hiçbir şey yapmasaydı en düşük emekli maaşı bugünün 2,5 katından fazla olacaktı. İnsan demeden edemiyor. Gölge etmeyin başka ihsan istemez."

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