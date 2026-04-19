Emekliler meydanları boş bırakmıyor: "Hakkımız ve geleceğimiz için alanlardayız"

Emekliler, AKP rejiminin dayattığı sefalet zammı ve hayat pahalılığına karşı sokakları boş bırakmamaya kararlı.

Tüm Emeklilerin Sendikası, geçtiğimiz günlerde ülkenin birçok noktasında gerçekleştirdiği mitingleri bugün büyüterek İzmir Dikili’ye bölgesel miting olarak taşıdı.

Saat 13.00’te Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan kitlesel yürüyüş 14.00’te Atatürk Meydanı’nda son bulurken açıklamaların yapılacağı meydanı emekliler yoğun katılım sağlayarak doldurdu.

Dikili, Bergama, Kınık, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Ayvacık, Ezine ve Gelibolu'dan; Kuzey Ege’nin dört bir yanından seslenen emekliler, eylemi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ama bugün bize reva görülen yoksulluk, sefalet ve güvencesizliktir. Emekli aylıkları eridi, Pazar filesi boşaldı. Sağlık hakkımız gasp edildi. Bu bir kader değil, bu emekliyi yok sayan düzenin sonucudur. Artık yeter, susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz! Kuzey Ege’den Dikili’ye yürüyoruz! Hakkımız için, geleceğimiz için alanlara çıkıyoruz. Gel, omuz ver! Gel, sesini büyüt. Gel, bu düzeni birlikte değiştirelim."