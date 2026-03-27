Emekliler mücadelenin dinamik bir parçası

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın düzenlediği “Türkiye’de Emeklilik ve Emekli Örgütlenmesi” paneli bugün Kadıköy’de gerçekleştirildi. Panelde akademi, siyaset ve medya temsilcileri emeklilik sistemini ve örgütlenme olanaklarını tartıştı.

Panele BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Prof. Dr. Aziz Çelik, CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen konuşmacı olarak katıldı.

Burada konuşan BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Aydın, emeklilerin örgütlenmesinin rejim karşıtı dinamik mücadelenin önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak "Esas sıkıntıların kaynağı rejimdir. Hak arama mücadelelerini sürdürürken birleşik bir emekli, birleşik bir emek ve birleşik bir muhalefet hareketinin önemi daha çok ortaya çıkıyor" diye konuştu. Panelde en çok, iktidarın emeğe ve emekçiye yönelik saldırıları tartışılırken tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı da unutulmadı. Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri panelde "İsmail Arı'ya özgürlük" sloganları attı.