Emekliler Rize'de sokakta: Emekliyi açlığa, yandaşı saltanata mahkûm eden bu düzenini yıkacağız

Tüm Emeklilerin Sendikası Rize Pazar Şubesi, emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmesini protesto etmek amacıyla Atatürk meydanında kitlesel basın açıklaması yaptı. Sendika temsilcisi Yaşar Karahan, "Bugün Türkiye’de emeklilik, iktidarın bilinçli tercihiyle onurlu ve güvenceli bir yaşam hakkı olmaktan çıkarılmış, sefaletin adı hâline getirilmiştir. Milyonlarca emekli yoksullukla, borçla ve barınma krizleriyle boğuşuyorsa bunun nedeni ekonomik zorunluluklar değil; tek adam rejimi ve neoliberal yağma politikalarıdır." dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de hükümetin ekonomik politikalarını protesto etti. Rize Pazar Şubesi, emeklilerin açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılmasını protesto etmek için Atatürk Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, emekliler maaşlarına seyyanen zam yapılmasını ve insanca bir yaşam talep etti. CHP Pazar İlçe Örgütü, Sol Parti, İHD Rize Temsilciliği ve bazı sendikalar eyleme destek verdi.

Tüm Emeklilerin sendikası adına basın açıklamasını okuyan Sendika temsilcisi Yaşar Karahan şunları söyledi:

"Emekliyi açlığa, yandaşı saltanata mahkûm eden bu yağma düzeni yıkacağız. Bugün Türkiye’de emeklilik, iktidarın bilinçli tercihiyle onurlu ve güvenceli bir yaşam hakkı olmaktan çıkarılmış, sefaletin adı hâline getirilmiştir. Milyonlarca emekli yoksullukla, borçla ve barınma krizleriyle boğuşuyorsa bunun nedeni ekonomik zorunluluklar değil; tek adam rejimi ve neoliberal yağma politikalarıdır. Bu ülkede emeklilik artık huzur ve güvence dönemi değil, açlıktan ölmemek mücadelesidir. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış emekçiler bilinçli bir sınıf politikasıyla açlığa itilmiştir. Tek adam rejimi altında uygulanan neoliberal politikalar sosyal devleti tasfiye etmiş, kamusal kaynakları sermayeye ve ayrıcalıklı bir azınlığa aktarmış; emeklileri ise cezalandırılması gereken bir yük olarak görmüştür. Bu bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercihtir.

Emekliler bu yaşam oyununu bozacaktır. Emekliyi sefalete, yandaşı ve bürokratı kıyağa boğan bu politikaları kabul etmiyoruz. Taleplerimiz nettir: Tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın. Bu artış tüm emekli aylıklarına eşit biçimde yansıtılsın. En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan memur maaşına eşitlensin. Enflasyon kayıpları tam telafi edilsin, refah payı eklensin. Emekliler sadaka değil, gasp edilen hakkını istiyor. Bu düzen değişmelidir. Bu yağma rejimi gidecek; adalet, hukuk ve demokrasi gelecek. Yandaşa değil, emekliye bütçe istiyoruz. Bu ülkeyi seven tüm demokratik güçlerle birlikte, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıma mücadelemiz sürecektir."

"ARTIK BIKTIK, YETER 24 YILDIR YETTİ"

Emekli Canan Çelenk, “Galiba iktidar bizim sürünmemizi izlemeyi seviyor. Bu yüzden bu kadar düşük bir rakamı bize layık gördü. Alsın başına çalsın. Keşke bir hafta bize verdikleri parayla kendileri geçinseler. Artık bıktık, yeter 24 yıldır yetti. Sürünmek istemiyorum. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Aldığım ekmekten bile vergi alıyorsunuz ama o vergiden bana bir kuruş geri vermiyorsunuz. Yazıklar olsun. Onlar utanmıyor ama ben onların adına utanıyorum." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ OLDUM, ÇOK ÇABALADIM AMA HAYALLERİM YIKILDI"

Aynur Telatar Ölmez "Emekli oldum, çok çabaladım ama hayallerim yıkıldı. İki çocuk okuttuk, ev kredisiyle ev aldık. Şimdi çocuklarıma yardım etmek istiyorum ama elim kolum bağlı. 16 bin lirayla çocuğa nasıl destek olacağım, ev almasına nasıl yardım edeceğim. 60 yaşındayım. Ömrümüz mücadeleyle geçti. Tek maaşla ev aldık, çocukları okuttuk. Sigortamı tamamlamak için yaşım ilerlemişken bile çalıştım. Ama şimdi aldığım maaş yetmiyor. 16 bin lira neye yetecek? Bir yere gidiyoruz, oturup yemek bile yiyemiyoruz. Yeter artık." dedi.