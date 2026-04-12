Emekliler: Sandıkta hesaplaşacağız

Abidin YAĞMUR

Tüm Emeklilerin Sendikasının bölgesel mitingine Mersin, Tarsus, Adana, İskenderun, Anamur ve Alanya’dan emekli sendikaları üyeleri katıldı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Varal’ın yanı sıra CHP, Dem Parti, TİP, TKP, Sol Parti ve Halkevleri de mitinge destek verdi.

Miting, Kültür Park üzerindeki Mersin İdman Yurdu Meydanında başladı. Burada toplanan emekliler, “Sefalet zulmüne son” yazılı bir pankart açtı.

Emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına”, “Hak, hukuk, adalet”, “Sefalete teslim olmayacağız”, “AKP’den hesabı emekliler soracak” sloganları atarak Özgecan Aslan Meydanına kadar yürüdü.

Kültür Park’ta piknik yapan çok sayıda vatandaş, özellikle çocuklar emeklilerin yürüyüşünü meraklı gözlerle izledi.

Özgecan Aslan Meydanında bir konuşma yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP’ye sarı kart gösterdiğini belirterek, “Bu sefer, elbette demokrasiyle, elbette sandıkla öyle bir tokat atacağız ki bu iktidar bir daha gün yüzü yani iktidar yüzü görmeyecek. Emeklilerin ahı onları yenecektir” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş da, 2 milyonu kayıtlı olmak üzere milyonlarca emeklinin çalışmak zorunda olduğunu belirterek “Bu durum, sefalet düzeninin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Mitingde halk ozanı Ali Kenan, emekliler için yazdığı türküleri okudu. Ali Kenan, geçtiğimiz yıl aşevi önünde yaptıkları bir eylemde sonrasında yazdığı şiiri de okudu.

Miting, Rüya Şah’ın konseriyle sona erdi.