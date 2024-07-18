Emekliler sefalet zammına tepkili

En düşük emekli maaşına yapılacak 2 bin 500 liralık zamma tepkiler gelmeye devam ediyor. AKP iktidarının tabanda eşitlediği emekliler bu maaşla geçinemiyor.

Ekonomi Servisi

AKP en düşük emekli maaşını 12 bin 500 lira yaparak milyonlarca emekliyi taban maaşta eşitledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bu duruma tepki göstererek, "Asgari ücreti çalışma hayatında genel ücret haline getirdiler, en düşük emekli aylığını da tüm emekliler arasında genele yayıyorlar" ifadelerini kullandı.

Karabat, zamla birlikte emeklilerin en az yarısının taban maaşta eşitlendiğini tahmin ettiklerini söyledi, maaş bağlama oranındaki adaletsizliğe dikkat çekti. Yapılan zamma sokakta da tepki vardı. Aksaray’da 20 senedir AKP seçmeni olduğunu söyleyen emekli Ali Koçak, 6 bin lira kira verdiğini söyleyerek, "Biz perişanız. Yapamıyoruz, idare etmiyor, bundan sonra oy veremem” dedi. Emekli yurttaş Ali Rıza Bay da yetersiz zamma tepkisini “Bu para emekliye yakışmıyor" diyerek gösterdi. Mehmet Köksal adlı yurttaş da “Bu paraya mezara bile gidemezsin" diye konuştu.

‘BİN 500 TL BİLE DEĞİL’

BirGün’e konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, kök maaşı düşük olan her emeklinin 2 bin 500 lira zam almadığına dikkat çekti, “3 milyon 700 bin emekliye 2 bin 500 lira seyyanen zam yaptıklarını söyleseler de bu doğru değil. Kök maaşı 9 bin olan bir emekliyle 12 bin lira olan bir emekliye gelen seyyanen zammı hesapladığımızda da bu fark ortaya çıkıyor. Emekliye bin 500 lira bile vermediler” dedi. Ergen, emeklilerin taleplerini ise şöyle sıraladı: “Bizim acil olarak talebimiz tüm emeklilere 15 bin liralık seyyanen zam yapılması. Uzun vadede talebimiz ise 2008’de yürürlüğe giren kanunun iptal edilmesi. Biz kesinlikle yeni bir emekli yasasının hazırlanması gerektiğini savunuyoruz.”