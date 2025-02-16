Emekliler, Seferihisar'da buluştu: Mücadelede dün, bugün ve yarın konuşuldu

Tüm Emeklilerin Sendikası Seferihisar Şubesi, İzmir Seferihisar'daki Çağan Irmak Salonu’nda “Emekli Mücadelesinde Dün-Bugün-Yarın” başlıklı bir panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, BirGün yazarı ve ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile akademisyen Aysun Gezen katıldı.

Moderatörlüğünü Gezen’in yaptığı panelde, emeklilerin geçmişten bugüne yaşadığı sorunlar ve geleceğe dair mücadele perspektifleri ele alındı.

Dünyada ortalama yaşam süresinin yükseldiğine dikkat çeken Kozanoğlu, “Emeklilikten sonraki yaşam süresi de yükseliyor. Demografik yapılar değişiyor. Kıdemli yurttaş diyebileceğimiz 60-65 yaş üzerindekilerin toplumdaki ağırlığı artıyor. Türkiye gibi bazı ülkeler buna gerekli önlemleri alamadıkları için ciddi sıkıntılar yaşıyorlar” dedi.

"Emeklilerin yaşam standartlarının gerilemesinin, giderek alım güçlerinin düşmesinin, hatta yoksullaştırılmasının nedeni de bu” diyen Kozanoğlu, “Sosyal güvenlik destek primi ödeyen, emeklilikten sonra çalışanların sayısı Türkiye'de 2 milyonu geçmiş durumda” diye konuştu. Kozanoğlu bunun nedenlerinden birinin geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalan yurttaşlar olduğunu belirtti.

İKİLİ MÜCADELE

Sözlerine ülkede demokratik süreçlerin işlemediğine değinerek başlayan Ergen ise, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik taleplere sığdırılarak sendikal mücadeleyi yürütmenin çok fazla bir ilerlemesi yoktur. Çünkü ülke demokratik değil. Parlementolar işlevsizdir. Hukuksuzluk diz boyu, Hukuk var diyoruz. Yasalar tanınmıyor, Anayasa Mahkemesi tanınmıyor. Bütün bunlara baktığımızda bir taraftan ekonomik, demokratik taleplerimiz doğrultusunda mücadele ederken, diğer taraftan da ülkenin demokratikleşmesi için bir mücadele hattını da önümüze koymamız gerekiyor.”

İkisinin birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Ergen, “İktidar İstanbul Sözleşmesi'ni tanımıyor, Anayasa Mahkemesi’ni tanımıyor. O nedenle ikili bir mücadele yürütmek durumundayız” diye konuştu.