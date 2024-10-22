Emekliler seslendi: Kira ödeyemez durumdayız

Mersin’de emekliler barınma sorununa ve geçim sıkıntısına dikkat çekmek için ortak eylem düzenledi. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi ve Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi’nin Çankaya Mahallesi’ndeki eylemde, “Mutfakta yangın var, geçinemiyoruz” ve “Geçinemiyoruz, ek zam istiyoruz” yazılı pankartlar açıldı.

Açıklamada konuşan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, “2024 Emekliler Yılı’nda yoksulluğumuz günden güne artıyor, geçinemiyoruz. Aylıklar kiraya yetmiyor, barınamıyoruz. Sağlıklı beslenemiyoruz. İktidarınızda ne oldu da daha önce herkes bütçesine uygun evlerde oturabilirken şimdi hane sahibi olmak bir yana kiracılık bile lüks oldu?” ifadelerini kullandı. Emekliler eylemlerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.