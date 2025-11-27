Emekliler sokağa çıktı, taleplerini açıkladı

Tüm Emekliler Sendikası Seferihisar Şubesi, ilçede emekli yürüyüşü ve ardından meydanda basın açıklaması yaptı. Sendika, 29 Kasım’da İzmir’de ve 6 Aralık’ta Ankara’da yapılacak mitinglere çağrı yaptı. Açıklamada, iktidarın 2026 bütçe teklifinin emeklilerin sefaletini derinleştirdiği vurgulandı.

Tüm Emekliler Sendikası Seferihisar Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “İktidarın açıkladığı 2026 yılı bütçe teklifi sefaletimizin derinleşerek sürdürüleceğinin habercisidir” denildi.

“Kaynak dağılımında açık biçimde sermayeye ve faize cömert davranılmışken, çalışanlara ve emekliye zırnık yoktur” denilen açıklamada, enflasyon tahminlerinin gerçek dışı olduğu da vurgulandı. Ayrıca, “Faize ödenenecek tutar, SGK payından yaklaşık yüzde 33 fazladır. SGK’ya ayrılan paydan anlaşılıyor ki emeklilerin sefaleti çok daha artacak” denildi.

Elektrik, doğalgaz ve temel gıda fiyatları nedeniyle emeklilerin yaşamının sürdürülemez hale geldiği belirtilen açıklamada, “Bu şartlarda bırakalım insanca yaşamayı, karın doyurmak bile mümkün değildir” denildi.

Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekilen açıklamada, “Devlet hastaneleri yeterli ve zamanında hizmet veremez hale getirilmiştir… Sağlık başlı başına bir sorun olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“İktidarı uyarıyoruz” başlığıyla yapılan çağrıda, kiraların 25–30 bin liraya, açlık sınırının 35 bin liraya çıktığı hatırlatılarak mevcut aylıklarla geçinilemediği söylendi. “Bu tablo kaderimiz değildir” diyen emekliler, demokratik ve birleşik bir mücadele çağrısı yinelendi.

TALEPLER SIRALANDI

Açıklamada şu talepler sıralandı:

"-Memura verilen seyyanen ödenek bütün emeklilere verilmelidir.

-5510 sayılı yasa kaldırılmalıdır.

-En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenerek kademelendirilmelidir.

-İntibak yasası çıkarılmalıdır.

-3600 ek gösterge bütün memur emeklilerine verilmelidir.

-Bayram ikramiyesi yılda 4 kez olmalı ve asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

-Sağlık kolay erişilir ve ücretsiz olmalı, sağlıkta soyguna son verilmelidir.

-Sandık emeklilerine bayram ikramiyesi verilmelidir.

-Emeklilerin sendikalaşmaları önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-Toplu sözleşme masalarına emekliler de dahil edilmelidir.

-Amaca uygun yaşlı bakımevleri artırılmalı, yeterli personel istihdam edilmelidir."

Açıklama, emeklilerin 29 Kasım İzmir ve 6 Aralık Ankara mitinglerine katılım çağrısıyla sona erdi.