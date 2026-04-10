Emekliler sokağa çıktı: Yılların birikimi olan emeğimiz gasp edildi

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Neriman Eken, “Yılların birikimi olan emeğimiz resmen gasp edildi. Maaşlarımız her gün erimeye devam ediyor” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Hamamyolu Caddesi’nde bir araya gelen emekliler, insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep etti. Sendika adına açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Neriman Eken, 19 Nisan’da Dikili’de düzenlenecek bölge mitingine de Eskişehir’den katılacaklarını ifade etti.

Emeklilerin geçinemediğini söyleyen Neriman Eken, “Sefalet zulmüne son. Geçen yıl kuraklığa sığınan siyasi iktidar, şimdi de bölgemizdeki kirli savaşa sığınarak yaşamı çekilmez hâle getirdi. Neredeyse akaryakıta günlük zamlar yapılıyor. Bu da yetmezmiş gibi elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı. BES-AR’ın mart ayı verilerine göre açlık sınırı 45 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 109 bin lirayı aştı. Emekli maaşı hâlâ 20 bin lira, asgari ücret ise 28 bin 75 lira. Yılların birikimi olan emeğimiz resmen gasp edildi. Maaşlarımız her gün erimeye devam ediyor. Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiş durumda. Ne acıdır ki insanca yaşam haklarımız tamamen Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına sıkıştırıldı. Bu adaletsiz düzene kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, gıdaya ve kiraya zam yapılıyorsa emekli maaşlarına da yeniden zam yapılmalıdır. Acilen adaletli bir gelir dağılımı düzenlemesi hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

“EMEKLİ AYLIĞINA 20 BİN LİRA SEYYANEN ZAM YAPILMALI”

Emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğinin altını çizen Eken, “Emekliler ayakta. Sefalet zulmüne teslim olmamak için taleplerimiz nettir. Her emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı, sağlıkta alınan tüm ücretler kaldırılmalıdır. Bayram ikramiyeleri yılda dört kez verilmeli ve asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. İntibak yasası derhâl çıkarılmalıdır. 5510 sayılı yasa kaldırılmalı, yerine adaletli bir emeklilik sistemi kurulmalıdır. Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır. Kadın cinayetlerine ve iş cinayetlerine son verilmelidir. Demokratik ve laik bir Türkiye’de insanca yaşam sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Eken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“12 Nisan 2026 Pazar günü Aydın, Bursa, İstanbul, Karabük, Kayseri, Mersin ve Trabzon’da, 19 Nisan’da ise Dikili’de yapılacak bölge mitinglerinde emekliler olarak alanlarda olacağız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza onurlu yaşanacak demokratik bir Türkiye bırakma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."