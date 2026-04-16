Emekliler sokağı terk etmiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Emekliler İzmir’in dört bir yanında sokağa indi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, İzmir Emekliler Platformu da “İnsan onuruna yaraşır bir aylık için” sloganıyla Basmane Garı’nın önünden “emekli zinciri” oluştururken, Tüm Emeklilerin Sendikası da Konak’ta oturma eylemlerini sürdürdü.

Cumhuriyet'in haberine göre; yapılan açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

"Sağlık Bakanlığı muayene ve ilaç katkı payının kaldırılmasını, emeklilere randevularda öncelik tanınmasını, emekli maaşlarına Mayıs ayında ara zam yapılmasını, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için küçükbaş kurban alabilecek 20 bin TL’ye yükseltilmesini, emekli maaşlarının hazine yardımı ile 20 bin TL’ye tamamlanması yerine en düşük emekli taban ücretinin açlık sınırının üzerinde bir orana yükseltilmesini istiyoruz. Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir, tam tersine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır. Emekliyi yok sayan anlayış, geçmişini yok sayan anlayıştır. Emekliler olarak seçtiklerimizden beklentimiz bireysel zenginleşmeleri değildir. Toplumun refahını sağlamalarıdır. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam ya da bir an önce seçim."