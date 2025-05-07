Emekliler TÜİK önünde: Bu iktidar gitmedikçe kimsenin yüzü gülmeyecek

HABER MERKEZİ

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde bir araya gelerek, dün açıklanan Nisan 2025 enflasyon verilerini protesto etti.

Aylık enflasyonun yüzde 3, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 olarak açıklandığı verilere tepki gösteren sendika üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş’in okuduğu basın açıklamasında “Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Cumhur İttifakına sesleniyorum, bu iktidar gitmediği sürece, emeklinin, işçinin, emekçinin yüzü gülmeyecek. Bir ülkede demokrasi yoksa iş, aş ve özgürlükler yok demektir” denildi.

Hürkardeş, “Sadakaya dönüşen emekli maaşı ortalama bir dairenin kira bedelini bile karşılamaz oldu. Çarşıya, pazara gidemez olduk. Emekli için et, su, yumurta ve sağlık lüks oldu. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Cumhur İttifakına sesleniyorum, bu iktidar gitmediği sürece, emeklinin, işçinin, emekçinin yüzü gülmeyecek. Bir ülkede demokrasi yoksa iş, aş ve özgürlükler yok demektir. Getirin sandığı, emekliler kırmızı kartını gösterip sizden hesabı soracak” ifadelerini kullandı.