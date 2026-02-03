Emekliler TÜİK verilerine tepkili: ''70 yaşındayım, geçinmek için sokaklarda çöp topluyorum''

TÜİK’in 2026 yılı ocak ayı enflasyon verilerine tepki gösteren emekliler, açıklanan oranların hayat pahalılığını yansıtmadığını dile getirdi. Emekli İsmail Kızıldağ, "Ben 70 yaşındayım. Sokaklarda çöp topluyorum, karton topluyorum geçinmek için. Hastalıklarım var. Hayatım zor. Kimse bize yardım etmiyor, bir şey yapmıyor. Dört tane nüfusum var, hanımım hasta. Hayatımdan bıkmışım ben. Yaşanacak gibi değil. Deli gibi dolaşıyorum. Nereye gideyim? Kime anlatayım? Kim bize yardım eder" dedi.

Emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı ocak ayına ilişkin enflasyon verilerine tepki gösterdi. İzmir Konak’ta konuşan emekliler, maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

TÜİK’in açıkladığı 2026 yılı ocak ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,98 arttı. Bir önceki yılın aralık ayına göre artış da yüzde 4,84 olarak kaydedildi.

Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini hatırlatan emekliler, maaş zamlarının bu orana göre belirlendiğini, ocak ayında ise enflasyonun yüksek çıkmasına rağmen alım güçlerinin hızla düştüğünü söyledi.

"GEÇİNMEK İÇİN ÇÖP TOPLUYORUM"

Yaşadığı zorlukları anlatan emekli İsmail Kızıldağ, “Emekliyi düşünen yok. Ben 70 yaşındayım. Sokaklarda çöp topluyorum, karton topluyorum geçinmek için. Hastalıklarım var. Hayatım zor. Kimse bize yardım etmiyor, bir şey yapmıyor. Dört tane nüfusum var, hanımım hasta. Hayatımdan bıkmışım ben. Memleketim olsa ben buralarda ne arardım ki? Kendim Sivaslıyım ama işim yok, gücüm yoktu. Çalıştım, emekli oldum ama hayatım çok zor. Hepsi kendilerini düşünüyor. Yok. Hayatım çok zor kızım. Geçinmek çok zor. Hep kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Bizi düşünen yok. Emekliyi, yoksulu düşünen kimse yok. Hep zengin kesim. Hep milyarderler hayatını yaşıyor, biz sürünüyoruz. Dünya böyleymiş. Bugün aldığın 10 lirayla bir mal alıyorsun, üç gün sonra 20 lira oluyor. İster al, ister alma. Bizi mecbur etmişler. Öyle yaşıyoruz işte yaşamaksa. Hastalıklarım var. Doktora gidiyorsun, seni başından savıyor. Prostat hastasıyım, gözlerim görmüyor. Hayat böyle. Yaşanacak gibi değil. Ben 70 yaşındayım. Bitti işte. Kime ne anlatayım? Derdimi dinleyen yok. Ailem hasta. Tansiyon, şeker, her şey var. Belinde platin var, dizinde platin var. Oğlum cezaevinde, uyuşturucu bağımlısı. Yaşanacak gibi değil. Deli gibi dolaşıyorum. Nereye gideyim? Kime anlatayım? Kim bize yardım eder” şeklinde konuştu.

"BİZ İYİYE GİDEN BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ"

Mehmet Veli Yeşil ise milletvekili maaşlarıyla emekli maaşları arasındaki farka dikkat çekerek, “Milletvekillerine sormak lazım. Adamlar ne kadar maaş alıyor? 400-500 bin lira mı alıyorlar? Biz 20 bin lira alıyoruz. Tabii onların masrafları çok. Onların maaşını biraz daha artıralım, bizimkini biraz daha düşürelim daha iyi olur. Maliye Bakanı anlatıyor, 'Durum iyiye gidiyor' diyor. Ben hayret ediyorum. Biz iyiye giden bir şey görmüyoruz. İnşallah iyi gidiyordur ne diyelim. Gariplik var tabii. Bunu anlamamak için yaşamamak lazım. Mezarlıkta soralım, onlar memnun. Yiyen yok, içen yok, masraf yok” ifadelerini kullandı.

"BEN KENDİM AKP’LİYİM AMA TÖVBE"

Bir diğer emekli Yılmaz Raşit de kira ve temel gıda fiyatlarının emekli maaşlarıyla karşılanamadığını söyledi. Raşit, “Bugün evde vermiş olduğu para kirayı karşılamıyor. Kendim kiracıyım mesela. Korkuyorum, bugün yarın kapıdan dışarı atılacağım diye. Bugün bir gevrek 20 lira olursa, bir bardak çay 20 lira olursa artık bunun alternatifi kaldı mı? Mümkânatı yok. Onun için çok zor bir zaman yaşıyoruz. İnşallah her şey hayırlı olur. İnsanların inancı çok zayıf, kabullenmek gerçekten zor. Emekliler tabii ki fazla maaş almasından taraftayız. Kendim de emekliyim. Yetersiz bir zamanda yaşıyoruz. Yüksek maaş almaması gerektiğini düşünüyorlar ki… Bugün bir milletvekili alırsa 500 bin lira, bize verdiği iki lira para. Gerçekten muhabbetini bile yapmak zor. Ben kendim AKP’liyim ama tövbe” diye konuştu.

AKP'li bir milletvekilinin “450 bin lira yetmiyor” sözüne ilişkin de Raşit, “Allah gözünü doyursun. Biz rüyamızda bile göremeyiz. Yaşımız 70, işimiz bitmiş. Ayrı bir dünya yaşıyorlar. Karşındaki insanlara yukarıdan bakmak zor bir mesele” dedi.