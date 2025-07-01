Emekliler ülke genelinde sokağa çıkıyor: 'Aylıklar insanca yaşam standartlarına çekilsin'

Tüm Emeklilerin Sendikası, 3 Temmuz'da emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebiyle ülke genelinde alanlara çıkacak.

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Öte yandan en düşük emekli aylığı ile ilgili de düzenleme yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yapıtığı açıklamada, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Temmuz'da ülke genelinde alanlara çıkacak.

Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın açıklamasına göre, basın açıklamasının yapılacağı yerler şöyle:

1-ADANA ŞUBE 3-TEMMUZ SAAT:15.00 İNÖNÜ PARKI

2-MALATYA 4-TEMMUZ SAAT:18.00 SAAT KULESİ YANI TURAN EMEKSİZ ÜST KAVŞAĞI

3-İSKENDERUN 3-TEMMUZ SAAT:12.30 HAVUZLU ÇARŞI PARKI ŞEHİT PAMİR CAD.

4-GAZİANTEP 3-TEMMUZ SAAT:17.30 BALIKLI PARKI

5-BOZÜYÜK 3-TEMMUZ SAAT:14.30 CUMHURİYET MEYDANI

6-İZMİR 3-TEMMUZ SAAT:16.30 KONAK METRO ÇIKIŞI OTURMA EYLEMİ İŞ BANKASI ÖNÜ BASIN AÇIKLAMASI

7-BİLECİK 3-TEMMUZ SAAT: 17.30 ATATÜRK PARKI

8-AYDIN 3-TEMMUZ SAAT:19.00 ATATÜRK KENT MEYDANI

9-DENİZLİ 3-TEMMUZ SAAT:18.00 CANDOĞAN PARKI

10-ZONGULDAK SAAT:18.00 MADENCİ ANITI

11-YENİŞEHİR 3-TEMMUZ SAAT:12.00 ATATÜRK ANITI

12-İSTANBUL 3-TEMMUZ SAAT:17.00 BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI

13-İSTANBUL SAAT:19.00 KADIKÖY RIHTIM ATATÜRK ANITI ÖNÜ

14-ANTALYA 3-TEMMUZ SAAT:18.00 ATTALOS MEYDANI

15-MERSİN 3-TEMMUZ SAAT:16.00 AKLAN DÜĞÜN SALONU ÖNÜ MEZİTLİ

16-SEFERHİSAR 1-TEMMUZ SAAT:18.00 SIĞACIK KAVŞAĞI ÖNÜNDEN YÜRÜYÜŞ PAZAR YERİNDE BASIN AÇIKLAMASI

17-BEŞİKDÜZÜ 3-TEMMUZ SAAT:13.30 KAPALI PAZAR YERİ ÖNÜ

18-ESKİŞEHİR 3-TEMMUZ SAAT:14.00 KÖPRÜBAŞI ES ES TRAMVAY DURAĞI

19-BURSA 3-TEMMUZ SAAT:17.30 ŞEHREKÜSTÜ MEYDANI

20-HOPA 3-TEMMUZ SAAT:19.00 HOPA PARKI ÖNÜ

21-DİKİLİ 3-TEMMUZ SAAT: 11.00 75.YIL PARKI

22-BURHANİYE 3-TEMMUZ SAAT:18.00 BURHANİYE CUMHURİYET MEYDANI

23-KEŞAN 3-TEMMUZ SAAT:18.00 KEŞAN CUMHURİYET MEYDANI

24-TARSUS 3-TEMMUZ SAAT:19.00 YARENLİK ALANI

25-GİRESUN 3 TEMMUZ ATATÜRK MEYDANI

26-HEKİMHAN 4-TEMMUZ

27-EDREMİT 3-TEMMUZ SAAT:17.00 MEYDAN

28-KÜÇÜKKUYU

29-TRABZON 3-TEMMUZ

30-ORTACA 3-TEMMUZ SAAT:19.00 CUMHURİYET MEYDANI

31-KÖYCEĞİZ 3-TEMMUZ SAAT SAAT:19.00 KÖYCEĞİZ CUMHURİYET MEYDANI