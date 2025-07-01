Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Emekliler ülke genelinde sokağa çıkıyor: 'Aylıklar insanca yaşam standartlarına çekilsin'

Tüm Emeklilerin Sendikası, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Temmuz'da ülke genelinde alanlara çıkacak. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.

Güncel
  • 01.07.2025 14:16
  • Giriş: 01.07.2025 14:16
  • Güncelleme: 01.07.2025 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler ülke genelinde sokağa çıkıyor: 'Aylıklar insanca yaşam standartlarına çekilsin'

Tüm Emeklilerin Sendikası, 3 Temmuz'da emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebiyle ülke genelinde alanlara çıkacak.

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Öte yandan en düşük emekli aylığı ile ilgili de düzenleme yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yapıtığı açıklamada, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Temmuz'da ülke genelinde alanlara çıkacak.

Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın açıklamasına göre, basın açıklamasının yapılacağı yerler şöyle:

1-ADANA ŞUBE 3-TEMMUZ  SAAT:15.00 İNÖNÜ PARKI

2-MALATYA 4-TEMMUZ  SAAT:18.00 SAAT KULESİ YANI TURAN EMEKSİZ ÜST KAVŞAĞI

3-İSKENDERUN 3-TEMMUZ  SAAT:12.30 HAVUZLU ÇARŞI PARKI ŞEHİT PAMİR CAD.

4-GAZİANTEP 3-TEMMUZ  SAAT:17.30 BALIKLI PARKI

5-BOZÜYÜK 3-TEMMUZ  SAAT:14.30 CUMHURİYET MEYDANI

6-İZMİR  3-TEMMUZ  SAAT:16.30 KONAK METRO ÇIKIŞI OTURMA EYLEMİ İŞ BANKASI ÖNÜ BASIN AÇIKLAMASI

7-BİLECİK 3-TEMMUZ  SAAT: 17.30 ATATÜRK PARKI

8-AYDIN 3-TEMMUZ  SAAT:19.00 ATATÜRK KENT MEYDANI

9-DENİZLİ 3-TEMMUZ  SAAT:18.00 CANDOĞAN PARKI

10-ZONGULDAK  SAAT:18.00 MADENCİ ANITI

11-YENİŞEHİR 3-TEMMUZ  SAAT:12.00 ATATÜRK ANITI

12-İSTANBUL 3-TEMMUZ  SAAT:17.00 BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI

13-İSTANBUL  SAAT:19.00 KADIKÖY RIHTIM ATATÜRK ANITI ÖNÜ

14-ANTALYA 3-TEMMUZ  SAAT:18.00 ATTALOS MEYDANI

15-MERSİN 3-TEMMUZ  SAAT:16.00 AKLAN DÜĞÜN SALONU ÖNÜ MEZİTLİ

16-SEFERHİSAR 1-TEMMUZ  SAAT:18.00 SIĞACIK KAVŞAĞI ÖNÜNDEN YÜRÜYÜŞ PAZAR YERİNDE BASIN AÇIKLAMASI

17-BEŞİKDÜZÜ 3-TEMMUZ  SAAT:13.30 KAPALI PAZAR YERİ ÖNÜ

18-ESKİŞEHİR 3-TEMMUZ  SAAT:14.00 KÖPRÜBAŞI ES ES TRAMVAY DURAĞI

19-BURSA 3-TEMMUZ  SAAT:17.30 ŞEHREKÜSTÜ MEYDANI

20-HOPA 3-TEMMUZ  SAAT:19.00 HOPA PARKI ÖNÜ

21-DİKİLİ 3-TEMMUZ SAAT: 11.00 75.YIL PARKI

22-BURHANİYE 3-TEMMUZ  SAAT:18.00 BURHANİYE CUMHURİYET MEYDANI

23-KEŞAN 3-TEMMUZ  SAAT:18.00 KEŞAN CUMHURİYET MEYDANI

24-TARSUS 3-TEMMUZ  SAAT:19.00 YARENLİK ALANI

25-GİRESUN 3 TEMMUZ  ATATÜRK MEYDANI

26-HEKİMHAN 4-TEMMUZ

27-EDREMİT 3-TEMMUZ  SAAT:17.00 MEYDAN

28-KÜÇÜKKUYU

29-TRABZON 3-TEMMUZ

30-ORTACA 3-TEMMUZ  SAAT:19.00 CUMHURİYET MEYDANI

31-KÖYCEĞİZ 3-TEMMUZ SAAT  SAAT:19.00 KÖYCEĞİZ CUMHURİYET MEYDANI

BirGün'e Abone Ol