'Emekliler uzun süre yaşadığı için maaş düşük' demişti: SGK Başkanı görevden alındı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya görevinden alındı. Yerine Yunus Elitaş atandı.

Kaya ise BDDK üyeliğine atandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi paketi görüşmeleri sırasında konuşan Raci Kaya, SGK’nin mali dengesindeki bozulmayı ömür uzamasına ve erken emekliliğe bağlamıştı.

Kaya, “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78’e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı” demişti.

Türkiye’de prim ödeme süresinin ortalama 20 yıl olduğunu belirten Kaya, “Avrupa Birliği’nde bu ortalama 40 yıl, Almanya’da 45 yıl. Bizde emekli olma yaşı 48, AB’de 65. Bu fark sistemi zorlayıcı hale getiriyor” şeklinde konuşmuştu.

Yunus Elitaş

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğan Elitaş, ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre yaptığı vekil öğretmenliğin ardından 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 15 Aralık 2021 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Bakan Yardımcılığı'na atandı.