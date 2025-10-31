"Emekliler uzun yaşıyor" diyen SGK Başkanı'na tepki: "Bu aylıklarla yaşanmaz diyorsanız haklısınız"

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, TÜİK önünde "darbeye, kayyuma karşı, özgür haber alma hakkı ve demokrasi için" basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sendikanın Keçiören Şube Başkanı Zerrin İğdeler okudu.

"23 yıllık AKP iktidarı ekonomik çıkmazlarla dolu. Ülke kaynakları bir avuç rantiyeciye peşkeş çektirilmiş. Çalışanlar ve emekliler sefalete mahkum edilmiş" ifadelerini kullanan İğdeler, şöyle konuştu:

"İktidar siyasi ve ekonomik çöküntüyü gizlemek için basın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Kontrol edemediği birkaç gazete ve televizyon kanalına akıl almaz sansür uygulamakta ve ekonomik olarak sıkıştırılmaktadır. Bununla da yetinmeyen iktidar, baskılara direnen TELE1’e kayyum atayarak susturmuştur. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınarak, akla ziyan suçlamalarla tutuklanmıştır. Bu ülkenin en önemli entelektüellerinden, yazar, aydın ve gazeteci Merdan Yanardağ’a casusluk suçlaması yapışmaz. Merdan Yanardağ bir yurtseverdir."

"EMEKLİLER UZUN YAŞADIĞI İÇİN AYLIKLAR DÜŞÜK KALIYORMUŞ"

"Özgür basın susturularak ayıplarının örtüleceği sanılıyorsa yanılıyorlar. Mesela, bir an önce emeklilerin ölmesini isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’nın saçmalığını gizleyemezler. TÜİK’in enflasyonu düşük gösterme manipülasyonunu gizleyemedikleri gibi. Mantığa bakar mısınız? Emekliler uzun yaşadığı için aylıklar düşük kalıyormuş. Bu zatın hem ömür uzadığından hem de emeklilik yaşının kademeli olarak 65 yaşına çıkarıldığından haberi yok herhalde. Bu zatın gayrisafi milli hasıladan Sosyal Güvenlik Kurumu’na, özel olarak da emeklilere ayrılan payın düşürüldüğünden haberdar olmadığını düşünmek mümkün değildir. Daha doğrusu, bu mevkide birisinin bu kadar pervasız, bu kadar sorumsuz bir açıklama yapma gafletinde bulunması düşünülemez. Ama oldu. AKP iktidarı artık şaşırtmıyor. Emekliler kendileri gibi çok yerden maaş almıyorlar. Emeklilerin yan geliri yoktur. Emekliler açtır.

"ÇÖZÜM ÜRETMESİ GEREKEN BİRİNİN EMEKLİYE 'ÖL' DEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Raci Kaya’nın anlamadığı çok belli. Tekrar edelim: Emekliler açtır. Aç bıraktığınız, yaşam haklarına çöktüğünüz emekliler açlıktan değilse sağlıksız koşullardan çok yaşayamazlar diyorsanız haklısınız. Bu aylıklarla yaşanmaz. Çözüm üretmesi gereken birinin emekliye 'öl' demesi kabul edilemez. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı liyakatsızdır, insafsızdır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya derhal görevden alınmalıdır.

"AÇIKLADIKLARI ORTA VADELİ PROGRAM’DA EMEKLİYE ZIRNIK KOKLATMIYORLAR"

Raci Kaya’nın, 2026 yılı bütçesinden emekliye ayrılan payın dünya ortalamasının neredeyse yarısı olduğundan haberi yok mudur? Açıkladıkları Orta Vadeli Program’da emekliye zırnık koklatmıyorlar. Çalışanların maaş ve ücretleri çok düşük olduğundan, sosyal güvenlik primi düşük olacağının sorumlusu emekliler midir? Çalışma yaşında olanların geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 33’leri bulmuş, istihdam düşüktür. Haliyle prim ödenemiyor. Kayıt dışı çalışanlara bir de kayıt dışı göçmenler eklendiğinden Raci Kaya’nın haberi yok mudur?"