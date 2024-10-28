Emekliler yoksulluğa karşı yürüyor

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın 27 Ekim’de 5 koldan başlattığı Ankara Yürüyüşü başladı.

Emekliler, İzmir Konak’ta açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Biz emekliler, hayatta kalmak için dahi günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek almaktan zorlanıyoruz. Ülkemizde ne savaş var, ne de kıtlık. İyi ki de yok. Ama tarihimizde hiç olmadık kadar sefalete mahkûm yaşıyoruz. Bu sefaleti bize yaşatanların iktidarıyla yönetilmek istemiyoruz" denildi.

"Türkiye'nin en uzun süreli iktidarının, biz emeklileri ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sadece emekliler değil, milyonlarca vatandaşımız işsiz ve günlük yaşamlarını devam ettiremiyor. Üniversite mezunlarının dahi asgari ücretle iş olanağı bulamadığı ülkemizde, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, uyuşturucu tacirliği ve uyuşturucu kullanımı had safhalardadır."

TALEPLERİMİZ KARŞILANSIN

Bu düzene kayıtsız kalınmadığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Yıllarca hamurunu terimizle yoğurduğumuz bu güzel yurdumuzda insanca yaşamak en temel hakkımız olduğu kadar, bütün emekçilerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın, işsizlerimizin de hakkıdır... Oysa bu güzel yurdumuzda demokratik haklarımız ya sınırlandırılıyor ya da yok sayılıyor. Başta sendika hakkımızın engellenmesinin son bulması olmak üzere, emeklilerin aylıklarına 15 bin lira seyyanen artış yapılması, 5510 sayılı yasanın kaldırılıp, emekliler, çalışanlar, hukukçular, bilim insanları ve bakanlık temsilcilerinin, yani sosyal tarafların oluşturduğu çalıştayla yeni bir emeklilik yasasının yapılması için, yurttaşlarımızın güvenli yaşam ve güvenli gelecekleri için, 2025 bütçesinin adil ve eşitlik esasına göre tasarlanıp, yapılması için, 5 kolda zincir yürüyüşümüzü başlattık. Bir kez daha iktidarı ve TBMM'yi sorunlarımıza eğilmesini, taleplerimizi karşılamasını ve TBMM dilekçe komisyonuna verdiğimiz 100.000'ni aşkın imzalı dilekçemizde belirtilen isteklerimizin karşılanmasını istiyoruz.”

Açıklamada, bütün siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, örgütlü veya örgütsüz bütün halk, basın ve emekliler dayanışmaya çağrılırken, 2 Kasım’da Ankara- Sakarya Caddesi’nde saat 11.00 da yapılacak basın açıklamasına çağrı yapıldı.