Emekliler yurdun birçok noktasından seslendi: Bu iktidara sabrımız kalmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan emeklilerin durumunun iyi olduğunu iddia ederken Tüm Emeklilerin Sendikası yurdun 8 noktasında sefalet ücretlerine karşı sokağa çıktı. Açıklamalarda “Bu iktidarı uyarıyoruz sabrımız taştı” denildi.

POLİTİKA SERVİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonunda medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmada emekliye müjde olarak sunduğu bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde yatırılacağını duyurdu.

Işıkhan konuşmasının devamında da aylıkları açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilen emekliler için ‘Her anlamda eskisinden daha iyiler’ dedi. 22 yıllık iktidar örneği veren Işıkhan, emekliler sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirdiklerini iddia etti.

Tasarrufla ilgili bir soruya ise elimizi taşın altına hep birlikte koyalım diye yanıt verdi. Bakan Işıkhan’ın emeklilerin iyi durumda olduğunu iddia etmesi tepki çekerken Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla yurdun birçok yerinde bir araya gelen emekliler açlık ve sefalet aylıklarına karşı iktidarın politikalarını protesto etti.

‘İnsanca bir yaşam’ talebiyle düzenlenen mitinglerde emekliler taleplerini de sıraladı. İstanbul, Eskişehir, Mersin, Ordu, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de düzenlenen mitinglerde ise ortak açıklamalar okundu.

Açıklamada “Tüm Emeklilerin Sendikası Türkiye’nin sekiz bölgesinde tüm emeklilerle, emekçilerle ve emek dostları ile buluşuyor; ‘Açlığa, sefalete, çaresizliğe hayır!’ demek için Türkiye’nin sekiz ayrı noktasında tüm emeklilerle alanlardan sesleniyoruz” denildi. Emeklilerin iktidarı defalarca uyardığını belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tüm Emeklilerin Sendikası olarak emeklilerin yaşamsal taleplerinin dikkate alınması için pek çok girişimde bulunduk; 2022’den bu yana iki ayrı mitingde, pek çok basın açıklaması ve imza kampanyasında ve 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı defalarca uyardık. Ancak ne yazık ki iktidar emeklileri duymamakta, görmemekte ısrar ediyor. Bu ülkenin her karış toprağında alın teri olan emeklileri açlıkla, yoksullukla, çaresizlikle sınamaya kalkıyor. Çaresiz değiliz. 25 Mayıs yaşamımızı bir avuç vicdansızın insafına bırakmayacağımızı ilan ettiğimiz gün olacak.”

KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞIZ

“Bu maaşlarla yaşanmaz. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi daha 1 yıl önce emekli olduğunda maaşının yüzde 75’ini alıyordu. Şimdi yüzde 50’sini bile alamıyor. Her statüde emekli mağdur ediliyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları gerçekleri yansıtmaktan çok uzak olduğu için iktidar enflasyon oranlarına kimseyi ikna edemiyor. Siyasallaşmış yargı da uluslararası sözleşmeleri ve hukuksal normları tanımayarak sendikaları kapatmaya çalışıyor.

Sendikal haklar iktidarın keyfi kararlarıyla geri alınamaz. Onurlu sendikal mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimiz bilinmelidir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak Temmuz ayında başta enerji olmak üzere, birçok mal ve hizmete aralıksız gelecek zamlarla kuşatılacağımızın farkındayız. Bu gerçekliğe rağmen yine de iktidarın yoksullaştırma politikalarının devam ettiğini de görüyoruz; iktidar hiç sıkılmadan ve emeklileri görmeyerek, şu kriz koşullarında temmuzda asgari ücretlilerin maaşlarına zam yapılmayacağını açıklayabildi. Devletin kötü yönetilmesinin faturası emeklilere çıkarılamaz."

SEFALETE, YOKSULLUĞA KARŞI SUSMAYACAĞIZ

Açıklamanın devamında “Emeklilerin gösterecek sabrı kalmamıştır. İktidarı uyarıyor, emeklilerin susmayacaklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadeleri yer alırken emeklilerin talepleri de sıralandı.

O talepler şöyle:

• Emeklilerin açlık ve sefalet yasası olarak bilinen, 2008’de uygulamaya konulan “SGK Reformu” yasası terk edilmeli, bilim insanlarının, emekli ve çalışan sendikalarının ve çalı- şanların katılımıyla sil baştan yeniden hazırlanmalıdır.

• Memurlara verilen seyyanen zam bütün emeklilere verilmeli, böylece en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenecek şekilde kademelendirme yapılmalıdır.

• TÜİK’in enflasyon verileri gerçekçi değildir. Buna göre maaş artışı yapılması kabul edilemez. Bu uygulama ile temmuzda 10 milyon emeklinin hiç zam alamaması, memur emeklilerinin temmuz maaşlarının yüzde 5-6 azalması kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Emekliler bu hak gasplarına ve bu zulme boyun eğmeyecekler!

• Bayram ikramiyeleri harçlık bile değildir. Yılda 4 kez ve en az asgari ücret düzeyine çıkarılacak şekilde ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

• İntibak yasası çıkarılarak eşit koşullarda çalışanların birkaç yıl geç emeklilik nedeniyle hak gaspına uğramaları önlenmelidir.

• Her türlü sağlık hizmetinden katkı payı kaldırılmalı, sağlık kolayca erişilebilir olmalıdır. Özel hastane soygunu durdurulmalı, hastaneler kamusal olmalıdır.

• Sendikalar herkes için demokratik bir haktır. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli, sendikalar uluslrarası hukuk normları gereği tanınmalıdır.

• 3600 ek gösterge mağdurlarının mağduriyetleri giderilmelidir.

• Sandık emeklilerine de bayram ikramiyesi ödenmelidir.

• Memurlara verilen 12 bin liralık seyyanen artış, acilen tüm emeklilere de ödenmelidir.

• Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimizden ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Safları sıklaştırıyor, sabrımızın kalmadığını ilan ediyoruz.

• İnsanca bir yaşam için demokratik mücadelemizi yükseltmekten başka bir yol yok.

Sen, ben, o yok, biz varız.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”

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AKP iktidarı döneminde emeklilerin durumu

• 2012’de 447 avro olan Türkiye’de ortalama yaşlılık aylığı, 2021’de yüzde 37,2 gerileyerek 281 avroya düştü.

• 2002 yılında Türkiye’de ortalama emekli ve hak sahibi aylık ve geliri asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken 2023’te yüzde 26 altına düştü.

• 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

• 2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2023’te yüzde 55,3’e yükseldi.

• 2008-2024 arasında SGK’ye yapılan bütçe transferlerinin oranı 5,2 puan azaldı.

• SGK’de emekliler için ise yeterince kaynak var: Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002’de yüzde 61 iken 2023’te yüzde 76,4’e yükseldi.

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Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelecekler

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın düzenlediği mitinglerin ardından emekliler bugün de CHP’nin çağrısıyla Ankara Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelecek.

CHP’nin 81 il örgütü emekli mitingine çağrı gerçekleştirirken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarın emekli olacak tüm emekçileri bugün Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz" dedi.