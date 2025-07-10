Emeklilerden AKP'ye 'kahkaha' tepkisi: Utanç verici

Yeni Yol Grubu'ndan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Bugün olması gereken en düşük emekli maaşı 35 bin lira civarındadır" dedi, AKP sıralarından kahkaha atıldı.

Tüm Emeklilerin Sendikası, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçen utanç verici bir anı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz" yaşananlara tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bir milletvekili, 2025 yılında emeklilerin maaşlarının sefalet düzeyine gerilediğini, yıllarca çalışmış insanların geçinemediğini dile getiriyor. Bu gerçekleri dile getirdiği anda, AKP sıralarından kahkahalar yükseliyor" denildi.

Yeni Yol Milletvekili "En düşük emekli maaşı 35 bin lira olmalıdır" dedi, AKP sıralarından kahkaha atıldı



Emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilmesi Genel Kurul'da kabul edildihttps://t.co/FZL48xDdbH pic.twitter.com/LS7VyHZDm4 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 9, 2025

"Evet, yanlış duymadınız. Emeklinin açlığına, yoksulluğuna, sefalete karşı kahkaha atan bir iktidarla karşı karşıyayız!" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Türkiye’de en düşük emekli aylığı 16.881 TL. Elektrik, doğalgaz, kira, gıda, ilaç, ulaşım... Her şey zamlı, her şey ateş pahası! Bu maaşla geçinmek bir yana, yaşamak bile mümkün değil!

Bu kahkahalar; emeklilere, torununa harçlık veremeyen dedeye, pazardan çürük sebze toplayan teyzeye, ilaç kuyruğunda bekleyen insanımıza atılmış bir tokattır. Ama biz bu kahkahayı geri göndermeye geliyoruz! Çünkü biz çaresiz değiliz!"