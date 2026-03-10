Emeklilerden bayram ikramiyesi tepkisi: Yandaşa milyarlar var, emekliye yok

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri Hamamyolu’nda basın açıklaması yaparak bayram ikramiyelerinin yetersizliğini protesto etti. Açıklamada emeklilerin ekonomik kriz karşısında giderek daha da yoksullaştığı vurgulandı.

Eskişehir’de Tüm Emeklilerin Sendikası Şubesi tarafından Hamamyolu Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğu belirtilerek hükümetin ekonomi politikaları eleştirildi.

Açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Disiplin Kurulu Üyesi Hamide Şanlı okudu.

“FAİZE VE YANDAŞA MİLYARLAR”

Şanlı, iktidarın emekliler söz konusu olduğunda sürekli “kaynak yok” gerekçesini öne sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“AKP yine hiç şaşıtmadı. Sıra emeklilere gelince yine ‘para yok’ dediler. Gabar’da petrol, Karadeniz’de doğal gaz çıkacak dediler ama olmadı. Kuraklık var dediler olmadı. Şimdi de savaş bahanesini öne sürüyorlar. Bahane üretmeye devam ediyorlar.”

2025 yılı bütçesine de değinen Şanlı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yıl içinde planlanan harcamayı yapmadığını iddia etti.

Şanlı, “2025 yılı bütçesinde SGK toplam 5,5 trilyon lira harcama planladı. Ancak yıl sonunda yapılan harcama 5 trilyon 54 milyar lira oldu. Yani bütçede öngörülen 451 milyar lira emeklilere harcanmadı. Buna rağmen hâlâ ‘kaynak yok’ deniliyor” dedi.

“EMEKLİNİN GELİRİ YILIN BAŞINDA ERİDİ”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine de değinen Şanlı, emeklilerin gelirinin yılın ilk aylarında ciddi şekilde eridiğini vurguladı.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 4,84, Şubat ayında ise yüzde 2,96 olarak açıklandığını hatırlatan Şanlı, “Yılın ilk iki ayında emeklilerin aylık geliri yaklaşık yüzde 8 oranında eridi. Pazarda, markette ve mutfakta yaşanan gerçek enflasyon ise açıklanan rakamların çok daha üzerinde” diye konuştu.

“BAYRAM EMEKLİLER İÇİN BORÇ DEMEK”

Şanlı, birçok emeklinin bayram dönemlerinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Emekliler artık bayramın gelmesini istemiyor. Çünkü bayram demek kredi kartı borcu, ertelenen faturalar ve boş mutfak dolapları demek. Bayram ikramiyeleri ise artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüş durumda.”