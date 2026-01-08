Emeklilerden çağrı: Bu aylıklarla geçinmek mümkün değil!

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli aylıklarında artış talebiyle Kadıköy'de basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu süreçte yalnızca alanlarda değil; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir siyasal karşılık bulmuştur. Bugün gelinen noktada, milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesidir."

"MECLİS'TEKİ EYLEMİ DESTEKLİYORUZ"

"Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki; yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir" denilen açıklama, şöyle devam etti: "Meclis kürsüleri, ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle; Meclis’te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta, alanlarda, fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir.

Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri TBMM’deki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz."

"20 BİN TL EK ZAM YAPILMALI"

"Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Acil olarak her emeklinin aylığına 20.000 TL ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Ve en temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkûm edilemez" çağrısı yapıldı.