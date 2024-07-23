Emeklilerden Erdoğan’a ‘küfeli’ gönderme

Birleşik Emekliler Sendikası, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ücretlerinin artırılmasını talep eden muhalefete yönelik "Bunların sırtında maalesef küfe yok" sözlerine tepki gösterdi. Birleşik Emekliler Sendikası, hazırladığı videoyla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen muhalefete "Bunların sırtında maalesef küfe yok" diye yanıt vermesine tepki gösterdi.

Videoda "emekli"yi canlandıran Sendika Genel Sekreteri Lüle, “Ülkenin itibarı sarayla olmaz, emeklilerin yaşam koşullarıyla olur” yazılı küfeyi sırtına alarak İstanbul'un Kartal ilçesinde sokağa çıktı.

Önce üzerinde "Üç harfli çöp market" yazılı konteynerden "alışveriş yapan" emekli, ardından barındığı “Emekli çadırda yaşamaya mahkum edildi" yazılı çadırına girdi. Bu sırada "Maliye'den geldiğini" söyleyen bir kişinin "Çadırın vergisini ödemediğini" belirtmesi üzerine emekli, “Ev sahibim dışarı attı. Gidecek yerim yok” dedi. Bunun üzerine temsili "Maliyeci", “Bunu oy verirken düşünecektiniz. Lütfen çadırı terk edin. Çadırı kaldıracağız” karşılığını verdi.