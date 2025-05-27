Emeklilerden eylem çağrısı: Taleplerini sokağa taşıyacaklar

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin yaşam koşullarına dikkat çekmek amacıyla 28 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00’te Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek.

İstanbul’daki açıklama, Kadıköy Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Sendika, bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve asgari ücret düzeyinde ödenmesini talep ediyor.