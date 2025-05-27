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Emeklilerden eylem çağrısı: Taleplerini sokağa taşıyacaklar

Tüm Emeklilerin Sendikası, taleplerini dile getirmek üzere çarşamba günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapacak.

Ekonomi
  • 27.05.2025 22:39
  • Giriş: 27.05.2025 22:39
  • Güncelleme: 27.05.2025 22:47
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerden eylem çağrısı: Taleplerini sokağa taşıyacaklar
Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin yaşam koşullarına dikkat çekmek amacıyla 28 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00’te Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek.

İstanbul’daki açıklama, Kadıköy Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Sendika, bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve asgari ücret düzeyinde ödenmesini talep ediyor.

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