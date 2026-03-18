Emeklilerden ikramiye isyanı: “Torunlara harçlık veremiyoruz”

TÜİK verilerine göre nüfusu en yaşlı kent olan Sinop'ta yaşayan emekliler, bayram ikramiyelerinin artırılmamasına tepki gösterdi.

Emekliler, artık torunlarına bayram harçlığı bile vermekte zorlandıklarını dile getirdi.

Şükrü Demirel, şöyle konuştu.

"Bayram harçlığı değil bu, sadaka. Bayram sadakası. Üstelik bin lira gibi bir zam da yapmayı bile kendilerine zulüm gördüler, yapamadılar. Gerekçe nedir? Gerekçe bölgede ekonomik savaş var. Ekonomimiz bozuk dediler. Bunları söylediler gerekçe olarak. Bütün bunlara bağlanamaz. Bu gerekçe olmaz. Hiç vermeselerdi 4 bin lira parayı ben kendi torunlarıma vermiş olsam yetmiyor. Yani 500’er 100 lira dağıtsam yetmiyor. Onun için bence çok yetersiz. Mücadelesini veriyoruz."

"KENDİNE YETMİYOR Kİ, TORUNUNA NASIL VERECEK?"

İhsan Aldemir, "Yetmez. 4 bin liranın nesi olur? Hayat pahalı. Millet zor geçiniyor. 4 bin lira çok az para. Onun için bunu çoğaltmaları gerekir. Tavsiyemiz bu. Normal emekli aylığı 50 bin lira olmalı en azından. Mesela ben ne alıyorum? 31 bin lira alıyorum. Neyime yetecek? Bunu çoğaltmaları lazım. Kendilerini alıyorlar bize vermiyorlar. Emekli bayramda torununa harçlık veremez. Kendine yetmiyor ki, torununa nasıl verecek? Meclis'tekiler kendilerini alıyorlar. Bize de versinler" dedi.

Hüseyin Bala, "4 bin liranın nesi yeter? Sadaka. Olacak iş değil. Allah'tan bir tane torun var da ona verebiliyoruz ama torun kalabalık olsa mümkün değil veremeyiz. Komşu çocuklarına dahi verebiliyorduk. Şimdi komşu çocukları bayrama girince yatak odasına saklanıyoruz" ifadelerini kullandı. Emekli Hüseyin Aydın ise "Dalga mı geçiyor devlet bizle? Kim kime para veriyor? Emekli torununa para verme değil, kendi cebine para koyamıyor. Yeter bu kadar, yeter" diye konuştu.

Haluk Kaptan, "Yetmez mi? 4 bin liraya neler alınır neler. O 4 bin liranın üstüne bir 4 bin de biz koyalım da Mehmet Şimşek'e gönderelim. O harcasın bakayım 8 bin liraya ne alabiliyor. Resmen milletle dalga geçiyorlar. İnsanlarla dalga geçiyorlar. Daha torunum yok oradan kurtarıyorum ben ama mahallede bir sürü ufak çocuklar var torun ayarında. Onlara illaki bir şeyler vereceğiz. Mendil içinde eski usul. Eskisi gibi veremem. Mendile sarıp kağıt paranın ufaklarından koyacağız" dedi.