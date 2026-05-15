Emeklilerden ikramiye talebi: Rakam verildi

Tüm Emeklilerin Sendikası, "emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması" talebiyle bir kez daha sokağa çıktı.

Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen emekliler Sakarya Caddesi’nde eylem yaptı. Eyleme, DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) de destek verdi.

"Dilenci değil emekliyiz" yazılı pankartı açan eylemciler, "Emeklilikte adalet istiyoruz", "AKP elini cebimizden çek", "TÜİK rakamları sahte yoksulluk gerçek" ve "Sendikalar değil cemaatler kapatılsın" yazılı dövizler taşıdı.

"YANDAŞA DEĞİL EMEKLİYE BÜTÇE"

Eyleme katılanlar, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Emekliyiz, haklıyız kazanacağız", "Yandaşa değil emekliye bütçe", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Düzenlenen basın açıklamasında sendika adına konuşan Kadriye Yılmaz, birçok ilde eş zamanlı olarak sahada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"12 Nisan’da Türkiye’nin 8 bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz bölge mitingleriyle siyasi iktidarı uyardık. İstanbul’dan Bursa’ya, Aydın’dan Mersin’e, Kayseri’den Trabzon’a, Karabük’ten Dikili’ye kadar yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı bu mücadele hattı, emeklilerin artık sessiz kalmayacağının açık ilanı olmuştur. Meydanlarda yükselen ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanı politikalara karşı ortak bir itirazın sesi olmuştur. Emekliler olarak bir kez daha göstermiş bulunuyoruz ki; bu ülkenin gerçek sahipleri, yıllarca üreten, çalışan ve alın teri döken milyonlardır. Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Emekli aylıkları eridikçe erimiş, temel yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekliler nefes alamaz durumdadır. Bu nedenle bugün en acil ve yakıcı talebimiz şudur: Her emekli aylığına derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır!"

Emekliler, çok sayıda kentte sokağa çıktı / İstanbul

"SEYYANEN ZAM EMEKLİLERİN NEFES ALABİLMESİ İÇİN ZORUNLUDUR"

Yılmaz, emeklilerin yaşadığı yoksulluğun temel nedenini emekli aylıklarının yıllar içerisinde "sistemli biçimde eritilmesi" olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"Maaşlara yapılan göstermelik artışlar daha emeklinin cebine girmeden; zamlar, faturalar ve hayat pahalılığı karşısında buharlaşmaktadır. Milyonlarca emekli artık kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel yaşam giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. En düşük emekli aylıkları açlık sınırının bile altında kalırken, milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilmek için borçlanmakta, ek iş aramakta ya da en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle emeklilerin sorunu yalnızca 'yüzdelik zam' meselesi değildir. Çünkü düşük maaşa yapılan yüzdelik artış, düşük maaşı daha da kalıcı hale getirmektedir. Kök aylık oyunları ve oran hesaplarıyla emekliler yıllardır oyalanmaktadır. Bugün yapılması gereken açıktır: Her emekli aylığına, hiçbir ayrım yapılmaksızın derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. Seyyanen zam, maaşı düşük olan emeklilerin nefes alabilmesi için zorunludur. Bu talep yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani ve toplumsal bir taleptir. Çünkü emekliler, pazara çıkamaz hale gelmiştir, et, süt, peynir gibi temel gıda ürünlerine ulaşamamaktadır. Elektrik ve doğalgaz faturaları karşısında çaresiz bırakılmıştır. Sağlık harcamalarını karşılayamaz durumdadır. Yıllarca çalışmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bir ülkede emekliler açlıkla sınanıyorsa, orada sosyal devlet çökmüş demektir.

Emekliler, çok sayıda kentte sokağa çıktı / Eskişehir

"EMEĞİ DEĞERSİZLEŞTİREN, HALKI YOKSULLAŞTIRAN DÜZEN"

Verilen bayram ikramiyesi bugün bir haftalık pazar parası bile değildir. 2018 yılında seçim sürecinde bin lira olarak başlatılan bayram ikramiyesi, o günün ekonomik koşullarında emekliler açısından kısmen de olsa nefes aldıran bir ödeme niteliğindeydi. O dönem net asgari ücret bin 603 liraydı. Yani verilen ikramiye asgari ücretin yaklaşık yüzde 62’sine denk geliyordu. Bugün ise 4 bin liraya çıkarılmış görünse de, asgari ücret karşısında ciddi biçimde erimiş durumdadır. Eğer aynı oran korunsaydı bugün bayram ikramiyesinin en az 17 bin 500 lira olması gerekirdi. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin artırılmasına ilişkin hiçbir hazırlığın yapılmaması da iktidarın emeklilerin yaşadığı yıkımı görmezden geldiğini göstermektedir. Bizler biliyoruz ki sorun yalnızca ekonomik değildir. Sorun; emeği değersizleştiren, halkı yoksullaştıran siyasal ve ekonomik düzendir. Emeklilere kaynak yok denilirken; sermayeye vergi afları çıkarılmakta, şirket borçları silinmekte, kamu kaynakları bir avuç ayrıcalıklı çevreye aktarılmaktadır. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz."

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın taleplerini sıralayan Yılmaz, "Her emekli aylığına derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz çünkü bu ülkenin bütün değerlerini bizler ürettik. Fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, hastanelerde, atölyelerde, kamu kurumlarında yıllarımızı verdik. Bugün bize reva görülen sefalet düzenini kabul etmiyoruz" dedi.