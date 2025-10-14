Emeklilerden iktidara tepki: Bu maaşla nasıl yaşayalım?

Manisa'nın Soma ilçesinde emekliler, artan hayat pahalılığı, yetersiz maaşlar, yüksek kira ve gıda fiyatları nedeniyle geçinemediklerini belirterek yetkililere seslendi. “Bir kilo domates 50 lira, peynir 350 lira. 16-17 bin lira maaşla nasıl geçinelim” diyen emekliler, yaklaşan kış öncesinde kömür alamadıklarını, pazara çıkamaz hâle geldiklerini ifade etti.

Soma Belediyesi’nden emekli bir yurttaş, geçim sıkıntısını şu sözlerle anlattı:

“Şu an maaşım 16 bin 880 lira. Geçinemiyorum. Pazarda domates 50 lira, peynir 350 lira. Kiram 7-8 bin lira. Milletvekilleri gelsin bu maaşla bir ay geçinsin. Halk perişan, çöpten ekmek toplayan insanlar var. Kış geliyor, kömür alamıyoruz. Tonu 6 bin lira. 8-9 bin lirayla nasıl geçineceğiz?”

Atatürk Caddesi’nde küçük bir tezgâhta satış yapan başka bir emekli ise 19 bin lira maaş aldığını, ancak bunun hiçbir şeye yetmediğini söyleyerek, “Bir çocuğumu okutamıyorum. Ne süt alabiliyoruz ne yumurta. Dolaplarımız boş" dedi.

"ET ALAMIYORUZ"

Bir başka emekli ise faturaların maaşı bitirdiğini dile getirerek, “18 bin lira maaş alıyorum. Ev kira, su, elektrik 10 bin lira. Kalan 7-8 bin lirayla nasıl geçineyim? Bir koli yumurta 200 lira, et bin lira, tavuk 400 lira" diye ifade etti.

Başka bir emekli ise “Ek iş yapmadan geçinemiyoruz. Et alamıyoruz, Kurban’dan Kurban’a kuzu kesiyoruz. Pazara çıkmıyorum çünkü alacak gücüm yok” şeklinde ifade etti.

"ADALET OLMADAN EKONOMİ DE DÜZELMEZ"

Köyde yaşayan bir başka emekli de sistemdeki adaletsizliği vurgulayarak, “25 yıl prim ödedim ama bankaya yatırsam bunun iki katı maaş alırdım. Önce adalet. Adalet olmadan ekonomi de düzelmez" diye konuştu.

Sağlık harcamalarının da yük haline geldiğini söyleyen KOAH hastası bir emekli, “Sağlık ücretsiz deniyor ama ilaç alırken para ödüyorum, maaşımdan da kesiliyor. Muadil ilaçlar aynı etkiyi yapmıyor. Paran yoksa tedavi de yok” ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli ise yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi:

“Emekliyim, ölsem daha iyi. Elektrik, su 2 bin lira, maaş 16 bin lira. Ev kiraysa bittin. Pazara gidemiyoruz, et Kurban’dan Kurban’a. Kömür 8 bin lira. Mazot 3 bin, gübre bin 300 lira. Çiftçilik de bitti. Her şey bitti.”