Emeklilerden 'kaybedecek bir şeyimiz yok' tepkisi : “Ya insanca yaşayacağız, ya da meydanları ısıtacağız”

Tüm Emekliler Sendikası'nın Artvin'deki Hopa, Kemalpaşa ve Borçka üyeleri, Kemalpaşa Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kemalpaşa Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, Kemalpaşa Temsilcisi Fikret Altunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"BİZE REVA GÖRÜLEN ÖLÜM SINIRINDA YAŞAMAYI REDDEDİYORUZ"

"Bu ülkenin en fedakar ve en masum insanları olarak, bize reva görülen ölüm sınırında yaşamayı reddediyoruz. Göstermelik enflasyon hesapları tiyatrosuna kanmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler, olanca gücümüzle bu ülkeye değer kattık. Fabrikalarda biz vardık, tarlalarda biz vardık, çocuklarımızı, bu ülkenin gençlerini biz yetiştirdik, vergisini biz topladık. Yollarını biz yaptık, tozlarını biz temizledik. ‘En yüce değer emektir’ tezi bizi tarif eder. Siz saltanat sürerken cephelerde biz öldük. Yolun sonunda siz tok, biz aç kaldık. Siz saraylarda yaşarken biz gecekondu bulamıyoruz. Sizin yandaşlarınız üretmeden yiyor, biz ürettiğimize ulaşamıyoruz."

"GÜNAH KEÇİSİ FUTBOL TOPU OLMUŞ"

Emekliler, hükümetin enflasyon verilerini çarpıttığını ve halkın gerçek durumunu gizlediğini ifade ettiler. Altunkaya, şunları söyledi: “Sizin saltanatınıza zarar gelmesin diye, TÜİK yine şaşırtmadı. Yine yaşadığımız enflasyonu gizledi. Enflasyonu düşük göstermeye çalıştılar. Herhalde futbol topunun fiyatı artınca enflasyon da artmış. Futbol topu, enflasyonun sebeplerinden biri olmuş! Komedi mi, trajedi mi yaşıyoruz, belli değil. Ülkemiz adına hicap duyuyoruz.

"EMEKLİLERİN KAYBETTİĞİ, YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

Ülke ekonomisinin faturasını, emeklilere değil, finanse ettiğiniz çetelere, mantar gibi yarattığınız yandaş sermayeye, koruyup kolladığınız mafya babalarına, kafa kesenlere, cemaat ve tarikatlara ödetin. Siz beslediniz, onlar ödesin.

"YA İNSANCA YAŞAYACAĞIZ, YA DA MEYDANLARI ISITACAĞIZ"

Biz bu rezil duruma teslim olamayız. Açlığa alışmayacağız. Bizi susturmak için nafile çırpınışlarınız olacaktır ama, bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Sefalete teslim olmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz! Bizler, yani Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, kral sofrasında soytarı olmaktansa, sınıfımızın insanca yaşam ve demokrasi mücadelesinde yalın ayak yürümeyi onur sayarız. Mücadelemiz; ülkemizde tam demokrasinin inşası ve insanca yaşanacak bir ortam sağlanana kadar devam edecektir. Ya insanca yaşayacağız, ya da meydanları ısıtacağız.”