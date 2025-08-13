Emeklilerden sefalet teklifine sert tepki: Taleplerimiz net!

Hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik 2026-2027 yıllarını kapsayan zam teklifine Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan tepki geldi. Sendika yaptığı açıklamada, teklifin “sefaletin resmi” olduğunu belirterek, emeklilerin insanca yaşama hakkını hiçe saydığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan teklif kapsamında, memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6; 2027'nin her iki yarısında ise yüzde 4 oranında artış öngörülüyor.

Teklife ilişkin açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası, bu oranların “kiralardaki artışın ve faturaların çok gerisinde kaldığını” vurguladı.

“GEÇMİŞ KAYIPLAR YOK SAYILIYOR, GELECEK GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Sendika açıklamasında, hükümetin zam teklifini eleştirerek, “Bu teklifin mantığı basittir: Geçmiş enflasyon kayıpları yok sayılacak, gelecek enflasyon artışları öngörülmeyecek, emekli açlık sınırına mahkûm edilecek” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, pazarda ve günlük yaşamda hissedilen fiyat artışlarının göz ardı edildiği kaydedildi.

Emeklilerin yıllarca çalışarak ülkenin kalkınmasına katkı sunduğunu hatırlatan sendika, “İdare eden biz değiliz; biz bu ülkeyi ayakta tutanlarız. İdare etmesi gereken halkın hakkını gasp eden iktidardır” dedi.

3 TALEP

Tüm Emeklilerin Sendikası, zam teklifine karşı üç temel talep dile getirdi:

• Geçmiş yılların tüm kayıplarının telafi edilmesi,

• Zam oranlarının gerçek enflasyona göre belirlenmesi ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücretin güvence altına alınması,

• Emeklilerin alım gücünü düşüren vergi ve kesintilerin kaldırılması.

“BU TEKLİF REDDEDİLMELİ”

Açıklamanın sonunda, sendika hükümetin sunduğu teklifi reddettiklerini ilan ederek, “Biz emekliler, hayatımızın en üretken yıllarını bu ülkeye adadık. Karşılığında onurumuzla yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Bu teklif, soframıza ekmek koymamıza bile yetmez” ifadelerini kullandı.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin hakları için mücadeleyi büyütme çağrısıyla açıklamasını sonlandırdı.