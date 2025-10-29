Emeklilerden SGK Başkanı Raci Kaya’ya istifa çağrısı

SGK Başkanı Raci Kaya’nın, “Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk, şimdi emekliler 78 yaş ortalamasına geldi” sözlerine tepki göstermek amacıyla Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, dün SGK İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, gelir adaletsizliğine dikkat çekerek, milletvekillerinin ve bürokratların maaşlarının emekli maaşlarının 10 katından fazla olduğunu belirtti.

Şanlı, “BESAR'ın Ekim ayı verilerine göre; açlık sınırı 37.387 lira, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 60.990 lira, yoksulluk sınırı ise 92.378 lira. Emekli maaşı ise 16.881 lira. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanların, milletvekillerinin ve bürokratların maaşları emeklilerin maaşının 10 katından fazla. Apaçık bir adaletsiz gelir dağılımı var. Bu veriler, emeklilerin her gün daha da yoksullaştığını göstermektedir.” dedi.

“TÜM EMEKLİLERDEN ÖZÜR DİLE”

Raci Kaya’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmayı eleştiren Şanlı, Kaya’yı istifaya çağırarak şunları söyledi:

“Tüm bu gerçek duruma rağmen SGK Başkanı Raci Kaya, komisyonda yaptığı konuşmada ‘Eskiden mezarda emeklilik deniyordu. 50-55 yaşında ölüyorduk. Şimdi emekliler 78 yaş ortalamasına gelmiş ve maaş alıyorlar’ diyerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali durumunu bozduğunu ileri sürüyor. Ekonomik krizin sorumlusunu bulmuş: Suçlu yine emekliler. Emekliler ölseler sorunlar yok olacakmış; biraz uzun yaşarlarsa sorunlar artıyor ve emekli maaşları düşük oluyor demek istiyor. Akıl alır gibi değil. Çetelere, tefecilere, yandaşlara ve rantiyeye gelince para var; vergilerini ve primlerini 25-30-35-40 yıl peşin ödeyen emeklilere gelince yok. Açıkça emeklilerin erken ölmeleri isteniyor ki mali sorunlar çözülsün. SGK yöneticileri faturayı her zaman olduğu gibi emeklilere kesmek istiyor. Oysa asıl sorun düşük istihdam, düşük ücretler, kayıt dışılık ve emekliye değil, faize ve rantiyeye kaynak ayıran bütçe tercihleridir.

Buradan emeklilerin insanca yaşam haklarına yönelik saldırı dili kullanan SGK Başkanı Raci Kaya’ya sesleniyoruz: El insaf! Hiç mi insani vicdanın yok? Derhal tüm emeklilerden özür dile! Yoksa emekliler olarak alanlarda sürekli ‘SGK Başkanı Raci Kaya istifa et!’ sloganlarımızla seni teşhir etmeye devam edeceğiz. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz.”

“İÇ SİYASETİ DİZAYN ETME OYUNUNA HER GÜN YENİLERİNİ EKLİYOR”

Şanlı, TELE 1’e kayyum atanmasını ve İmamoğlu’na açılan “casusluk davası”na da tepki gösterdi. Şanlı, “Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği, içinden çıkılmaz günleri yaşıyoruz. Bu krizin üzerini örtmek isteyen Saray iktidarı ise yargıyı sopa gibi kullanarak iç siyaseti dizayn etme oyun ve entrikalarına her gün yenilerini ekliyor. Kendisinden olmayanı düşman ilan ediyor, muhalif her sesi, gazeteciyi yalan ve iftiralarla karalayıp tutuklatıyor, televizyonlara kayyumlar aracılığıyla el koymaya devam ediyor. Yasal olmayan şekilde Tele 1’e kayyum atadılar, Merdan Yanardağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu casus ilan ederek tutuklama kararları verdirdiler. Yasa tanımaz tutum ve baskılarını artırarak iktidardaki ömürlerini uzatabileceklerini sanıyorlar. Halkın alanlardaki kararlı karşı duruşu ise onlara yanıt veriyor; artık yeter!” dedi.