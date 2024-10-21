Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiyesi ne zaman alınacak? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı sebebiyle 2023 yılında emeklilere 5 bin lira verilmesi, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi sorusunu beraberinde getirdi? Peki, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi? Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ile ilgili detaylara bakalım:

İLK EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLDİ?

İlk olarak 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda 2 defa emeklilere ödeniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 2024 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin liralık emekli ikramiyesi ödemesi yaptı.

29 EKİM'DE EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinin de etkisiyle, 29 Ekim 2023'te emeklilere 5 bin liralık emekli ikramiyesi verilmesi kararı almıştı. Böylece 29 Ekim 2023'te emeklilere 5 bin liralık emekli ikramiyesi ödendi.

29 EKİM 2024'TE EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

29 Ekim 2023'te verilen 5 bin liralık emekli ikramiyesinin ardından gözler, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi sorusunu beraberinde getirdi. Buna karşın, hükümet kanadından emeklilere 29 Ekim'de ikramiye ödeneceğine dönük herhangi bir açıklama yapılmadı. Aksi bir açıklama gelmedikçe emekliler 29 Ekim'de emekli ikramiyesi alamayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. 2018'de 1870 lira olan en düşük emekli aylığının yaında 1000 lira emekli ikramiyesi ödeniyordu. 2024 yılında ise en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğu göz önüne alındığında, emekli ikramiyesi bugün 6 bin 625 lira olması gerekiyor.